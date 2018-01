Vignola, crolla il tetto di un deposito: nessun ferito

VIGNOLA Nella mattinata del 15 gennaio, è crollata completamente la copertura in legno di un ricovero attrezzi di proprietà comunale in via Portello, nei pressi del parcheggio del Centro Nuoto. L'Ufficio Tecnico del Comune si è immediatamente attivato per transennare la zona e metterla in sicurezza. Data la situazione, è stato transennato per effettuare verifiche tecniche pure l'attiguo fabbricato, adibito anch'esso a deposito attrezzi a servizio delle strutture presenti in zona (campi da tennis, centro nuoto, etc.). Nei prossimi giorni l'Amministrazione Comunale valuterà quali azioni intraprendere sul fabbricato a due piani in legno in cui è crollato il tetto e parte di una parete. Il piano in cui è crollata la copertura, un tempo ex legnaia, era comunque inutilizzato.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Lega, Enrico Valmori, dicendo: “Questo crollo, purtroppo, è il frutto di anni e anni di incuria da parte delle amministrazioni comunali che ci hanno preceduto. Fortunatamente nessuno si è fatto del male e questa è la cosa più importante. Ora, come amministratori valuteremo il da farsi, una volta esaminate le disponibilità attuali. Già il bilancio 2018 ha impegnato la maggior parte delle sue risorse proprio alla manutenzione di strutture e beni di proprietà comunale (strade, parchi, scuole, verde pubblico, etc.), perché

nessuna amministrazione se ne è occupata per anni. Quello che è successo testimonia quindi una volta di più la strada giusta interapresa dall'amministrazione, che ha puntato pratiamente tutto sulla conservazione e la manutenzione del patrimonio esistente, quanto mai bisognoso di interventi”.