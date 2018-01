Modena, furto da 20mila euro a un estetista

MODENA. Furto al centro estetico di via Monte Santa Giulia a Modena. Rubati soldi, prodotti e un macchinario per la crioterapia.



L’amara sorpresa per i tiolari dell’attività è stata fatta ieri mattina al rientro al lavoro. I ladri hanno agito nella notte tra giovedì e ieri.



Per entrare, hanno scardinato la porta sul retro, non distante da via Vignolese. Secondo una prima ricostruzione, hanno preso a colpi di martello la saracinesca che proteggeva l’ingresso, facendo saltare il lucchetto.



Ieri lo stesso è stato recuperato a terra con due delle quattro viti mancanti. In tal modo sono intervenuti sulla porta, forzando la serratura, trovata ieri piegata dai tecnici intervenuti per la riparazione.



Una volta entrati, gli ignoti incursori hanno sottratto alcuni prodotti estetici contenuti nella stanza con il lettino per le operazioni. Giunti nella sala, hanno puntato il registratore di cassa, in cui era contenuto l’incasso della giornata. Entrati in una stanza a fianco, hanno messo a soqquadro l’ambiente, rovesciando asciugamani e sacchetti, rotoli e secchi.



Il loro obiettivo era il macchinario per la crioterapia o terapia del freddo, il cui valore era di per sé di svariate migliaia di euro. Completato il bottino, i ladri sono usciti da dove erano entrati. Probabilmente avevano con loro un mezzo in cui scappare con a bordo i prodotti e il macchinario sottratti. Le loro azioni denotano una certa sicurezza.



L’indomani la proprietaria ha avuto la sgradita sorpresa quando ha aperto l’attività. Ha raccontato che è il primo colpo da lei subito in circa 18 mesi di apertura del locale di bellezza. La titolare non s’è persa d’animo.

Ha cancellato gli appuntamenti presi per la giornata di ieri e chiamato una squadra di tecnici per sistemare la porta sul retro prima che calasse nuovamente la notte.