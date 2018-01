Elezioni, liste Pd: a Lorenzin il seggio "sicuro" di Modena

MODENA Il candidato paracadutato a Modena direttamente da Roma, per placare le ire degli alleati minori, con scarse possibilità di elezione altrove era nell'aria. E così è stato: la "notte devastante" del Pd- come l'ha definita Renzi, ha portato una paracadutata a Modena. E che paracadutata.

Si tratta nientemeno che dell'attuale ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che è candidata nel collegio uninominale modenese per la Camera. Considerato blindato.

Lorenzin: "Distanze da Bonino? Più a mio agio con lei che con Salvini" "Mi sento molto più a mio agio a confrontarmi sui grandi temi della biotetica con Bonino che sui vaccini con Salvini". Lo afferma la leader di Civica e Popolare nel videoforum di Reptv condotto da Massimo Giannini e Laura Pertici. E i migranti?: "Lei posizione più accentuata, ma io ho sostenuto Mare Nostrum". E lo ius soli? "Sempre stata favorevole allo ius culturae, ma norma non si poteva votare con fiducia". E la cannbis legale? "Contraria, posizione fermissima"

C'è da capire come la prenderanno i militanti e gli elettori modenesi del Pd. Beatrice Lorenzin, infatti non è del Partito Democratico ma d. Per effetto della nuova legge elettorale i partiti considerati minori devono essere aiutati dai maggiori per trovare rappresentanza alla Camera e così il Pd si è dovuto adattare per salvare l'alleanza. Un percorso non facile quello della formazione delle liste, si è concluso intorno alle 4 del mattino con la minoranza del pd che non ha votato queste liste, mentre gli alleati nel corso delle trattative hanno più volte minacciato la rottura dell'alleanza.

Elezioni, Lorenzin: "Liste? Valuteremo se restare alleati con il Pd" Se non si troverà un accordo con il Pd nel fare le liste "valuteremo se rimanere dentro l'alleanza". Lo dice Beatrice Lorenzin, ministra della Salute e leader di Civica Popolare al videoforum di Repubblica Tv, osservando: "se la nostra presenza significa creare problemi, ci sono tanti modi per esprimere le proprie idee". In studio Massimo Giannini e Laura Pertici

CHI E' BEATRICE LORENZIN: 47 anni, romana. Dopo il diploma classico si è iscritta a Giurisprudenza, ma non ha concluso gli studi. Ha invece iniziato a collaborare come giornalista a Roma ed è entrata in politica dal 1996, anno in cui aderisce al movimento giovanile laziale di Forza Italia, e viene eletta al Consiglio del XIII Municipio di Roma l'anno successivo, sempre nelle liste del partito di Silvio Berlusconi. Entra alla Camera nel 2008 in Forza Italia nel 2014 è passata al Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano. Con il Governo Renzi è diventata ministro della salute, dove è rimasta anche con il governo Gentiloni. A dicembre con l'uscita di Alfano e la divisione di quel che rimaneva del Ncd ha preso in mano la nuova formazione Civica Popolare con la quale si è alleata al Pd di Renzi. E' sposata e ha due figli gemelli.

TUTTE LE PRINCIPALI CANDIDATURE PD

A snocciolare la litania dei candidati e dei collegi davanti alla direzione è stato il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini: Maria Elena Boschi corre nel collegio uninominale di Bolzano alla Camera, Beatrice Lorenzin sarà candidata alla Camera nel collegio di Modena, Valeria Fedeli al Senato nel collegio di Pisa. Il segretario Matteo Renzi sarà candidato, come annunciato, nel collegio uninominale di Firenze al Senato e in due listini plurinominali, in Campania e Umbria. Pier Ferdinando Casini correrà nel collegio uninominale di Bologna per il Senato. In Emilia anche Lucia Annibali all'uninominale Camera a Parma, Dario Franceschini alla Camera a Ferrara, a Reggio Emilia Graziano Delrio (Camera) e a Ferrara Senato Sandra Zampa, mentre Emma Bonino è a Roma per il Senato. Paolo Gentiloni sarà candidato al collegio Roma 1 per la Camera e in due listini proporzionali nelle Marche e in Sicilia. Saranno candidati Cesare Damiano e Barbara Pollastrini, che in un primo momento erano stati esclusi. A Roma 2 correrà Marianna Madia, mentre Matteo Orfini sarà a Torre Angela. Confermata la candidatura di Pier Carlo Padoan a Siena e quella di Marco Minniti a Pesaro. Correrà a Nardò invece Teresa Bellanova. Benedetto Della Vedova sarà candidato al collegio di Prato alla Camera. Beppe Fioroni è in lista a Viterbo al Senato.



Spazio per Riccardo Nencini nel difficile collegio di Arezzo, Gianni Cuperlo a Sassuolo, Gianni Pittella a Potenza. È in lista anche l'ex presidente della Basilicata Vito De Filippo. Torna il costituzionalista Stefano Ceccanti mentre tra le new entry c'è il portavoce di Gentiloni (e già di Renzi), Filippo Sensi. In Campania sarà candidato Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco, ma anche Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli che era finito nella bufera per aver suggerito di offrire "fritture" per la campagna elettorale per il referendum.



Tra gli esclusi, Giusi Nicolini, ex sindaco di Lampedusa ed emblema dell'accoglienza ai migranti, e Sergio Lo Giudice, già presidente nazionale dell'Arcigay. Resta fuori anche il coordinatore di Dem Andrea Martella.