Elezioni 2018, Leu ricorre all'Agcom contro Lorenzin: viola la "par condicio"

MODENA. Altri titoli sulla par condicio a Modena, dopo la sanzione dell'Agcom al Comune per le foto del sindaco Pd Gian Carlo Muzzarelli in compagnia del cittadino onorario Vasco Rossi.

Modena. Agcom: le foto del sindaco Pd con Vasco Rossi violano la par condicio Ecco perché l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato il Comune. L'articolo

Oggi èa sventolare le norme in questione contro il ministro, che questa mattina ha partecipato prima ad une poi alla

leggi anche: Modena ritrova il "Teatro anatomico" di Scarpa Il Teatro, voluto a fine Settecento da un giovanissimo Antonio Scarpa, per l’insegnamento dell’Anatomia all’allora Università di Modena, è tornato alla sua antica bellezza, dopo un lavoro minuzioso condotto dall’Ufficio Tecnico. Si trova alle spalle del complesso S. Agostino in viale Berengario.

"Abbiamo appreso- scrive Leu in una nota- che in mattinata la candidata alle elezioni politiche beatrice lorenzin ha presenziato ed è intervenuta ad un'assemblea di studenti medi che si è tenuta al policlinico di modena, e all'inaugurazione del restaurato teatro anatomico della università di Modena e Reggio Emilia". Parlando di una Lorenzin "non prevista inizialmente in entrambi gli eventi", Liberi e Uguali traduce: "siamo dinanzi ad una palese violazione delle regole di campagna elettorale definite dalla legge 28-2000 detta par condicio".

leggi anche: Vasco a Modena, violata la par condicio: il Comune sanzionato Le foto del sindaco Muzzarelli con il rocker, pubblicate sul sito del Comune, hanno violato la legge: per 15 giorni in home page del proprio sito internet dovrà apparire un messaggio di mea-culpa

Così, ex pd e compagnia annunciano di voler "Inviare segnalazione all'Agcom-Corecom Emilia-Romagna dell'accaduto, chiedendo una accurata verifica di regolarità", ma anche a "dare mandato ad un avvocato per una ulteriore valutazione di tutti i profili giuridici".



Intanto, verso il 4 marzo, oggi il prefetto maria Patrizia Paba ha convocato una riunione in viale Martiri sulle principali disposizioni che regolano la propaganda elettorale, in compagnia dei vertici delle forze dell'ordine, dei sindaci della provincia e dei rappresentanti dei partiti.

leggi anche: Il ministro Lorenzin dura con chi contesta i vaccini: "Ieri c'era Stamina oggi abbiamo i No Vax..." «C'è un business dietro a tutto, anche dietro ai no vax. È un business gigantesco» ha detto agli studenti durante l'incontro organizzato dall'Università nell'ambito della giornata "VacciniaMo"

"Sono stati forniti gli opportuni chiarimenti e delucidazioni in materia, affinchè il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica", dicono dalla prefettura, nel cui sito è stato pubblicato il "memorandum sulla propaganda elettorale".