Elezioni 2018 - La diretta: urne aperte a Modena e provincia

MODENA. Urne aperte a Modena e provincia. Fino alle 23 oltre 3,3 milioni di elettori emiliano-romagnoli sono chiamati oggi al voto: a questi si aggiungono i 152.182 residenti all’estero che hanno già votato. Voteranno per la prima volta 35.701 giovani. A Modena e provincia gli elettori attesi alle urne sono 515.110.

I seggi si sono aperti regolarmente in tutta la provincia. Anche in Appennino dove la neve ha creato molti disagi in questi giorni sono state effttuate tutte le operazioni necessarie per garantire un regolare svolgimento delle procedure di voto. Per votare servono un documento di identità e la tessera elettorale

TESSERA ELETTORALE. L'Anagrafe centrale di via Santi 40 a Modena domenica 4 marzo è aperta a orario continuato dalle 7 alle 23, anche per i documenti d’identità necessari, insieme alla tessera, per presentarsi alle urne

. Si vota solo domenica dalle 7 alle 23. E’ possibile ottenere un duplicato della tessera, smarrita o deteriorata, presentando un documento di identità. Se l’indirizzo riportato nella tessera elettorale non è esatto, non è aggiornato o non si è ricevuto l'apposito adesivo con il nuovo indirizzo da incollare sulla tessera, è necessario richiederne una nuova presentando la vecchia e un documento di identità. Stessa cosa se sono stati esauriti gli spazi per i timbri. Dal 1 al 24 febbraio il Comune aveva già rilasciato 3.390 tessere elettorali.

Ogni comune della provincia presso l'anagrafe avrà aperto l'ufficio elettorale per provvedere a fornire i duplicati delle tessere elettorali, indispensabili per poter votare

CARTA DI IDENTITA'Per il rilascio delle carte di identità e tessere elettorali l’Anagrafe di via Santi 40 è aperta a orario continuato sabato 3 marzo a orario continuato fino alle 18.30; e domenica 4 novembre dalle 7 alle 23. Per informazioni sulle elezioni ci si può rivolgere all'Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312, al piano terra del Municipio, aperto anche sabato dalle 9 alle 13.

DOVE VOTO? ECCO LA APP CERCASEGGIO È attiva l’applicazione “cercaseggio” per conoscere il seggio in cui votare utilizzabile o tramite l'invio di un sms, o tramite una pagina web ( http://dovevoto.comune.modena.it/dovevoto ) accessibile sia da dispositivi mobili come cellulari e tablet, che da pc.

DUE SCHEDE ROSA E GIALLA. L'elettore ha a disposizione due schede, una di colore rosa per la Camera, e una di colore giallo per il Senato. Entrambe le schede sono divise in rettangoli: nella parte superiore di ogni rettangolo è riportato nome e cognome del candidato uninominale; nella parte inferiore la lista o le liste che lo supportano.

COME SI VOTA. L'elettore può esprimere il suo voto sia per il candidato uninominale che per le liste che concorrono nella parte plurinominale.

È possibile votare in tre modi diversi:

- tracciando un segno su una delle liste, e in questo caso il voto vale anche per il candidato uninominale a cui la lista è collegata;

- tracciando un segno sia sul nome del candidato uninominale che su una delle liste a lui collegate;

- tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale. In quest'ultimo caso ci sono due possibilità: se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto vale anche per la lista; mentre se il candidato è sostenuto da più liste tutti i voti dati al singolo candidato uninominale saranno distribuiti (a livello regionale e nazionale) tra le liste che lo sostengono, proporzionalmente ai voti presi in quel collegio.

Non è ammesso il voto “disgiunto”, cioè non si può votare un candidato uninominale e contemporaneamente una delle liste ad esso non collegate. Il voto così espresso viene dichiarato nullo, così come viene annullato se si aggiungono nomi di candidati a quelli già riportati sulla scheda: non sono previste preferenze.

TAGLIANDO ANTIFRODE: LA NOVITA' Si vota come sempre con la matita copiativa. Le nuove schede elettorali hanno un'appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie.

SCHEDA NELL'URNA: CI PENSA IL PRESIDENTE. Dopo che l'elettore ha votato e deve restituire la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, non deve inserirla direttamente nell’urna. Lo farà il presidente, dopo avere controllato che la scheda votata sia quella consegnata all'elettore prima del voto e avere staccato l’appendice con il tagliando.

La nuova modalità è stata introdotta per evitare brogli attraverso la sostituzione di schede.

IL VOTO RESTA SEGRETO. Il sistema garantisce comunque la segretezza del voto.

DALL'EMILIA ROMAGNA 67 PARLAMENTARI. All’Emilia-Romagna, i seggi sono ripartiti a livello regionale, spetteranno 45 deputati e 22 senatori che verranno contesi da 567 candidati: 365 alla Camera e 202 al Senato.

AUTISTI SETA AI SEGGI PROBLEMI PER IL SERVIZIO TRASPORTI

Concomitanza di permessi concessi ai lavoratori, che li avevano richiesti per svolgere funzioni nei seggi elettorali, ed altre assenze per malattia oltre ad altre cause. A Modena Seta, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, avverte che per le giornate di oggi e lunedì il servizio potrebbe subire disagi per l'assenza di 110 dipendenti sui 408 totali. Il caso, fa sapere l'azienda, è stato segnalato alla prefettura, con un'informativa ufficiale, e all'agenzia per la mobilità. «Pur assicurando che Seta farà fronte a questa situazione anomala - fa sapere appunto Seta - con tutti i mezzi e le risorse disponibili, non è possibile escludere il verificarsi di disservizi. Le difficoltà maggiori si prevedono sul servizio urbano di Modena, mentre per il servizio extraurbano i disagi dovrebbero verificarsi in forma ridotta»