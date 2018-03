Modena, gratis al cinema: domani 50 biglietti per Spielberg

MODENA. Torna la stagione delle anteprime gratuite al cinema con la Gazzetta di Modena. E il primo regalo per i nostri lettori è un film molto atteso che porta la firma di unodei grandi del cinema mondiale

Domani mattina 14 marzo dalle 10,30 su questa pagina della Gazzetta di Modena troverete un LINK che vi farà accedere al modulo di prenotazione dei biglietti. I primi 25 che riusciranno a prenotazre riceveranno un invito omaggio valido per 2 persone in tutto 50 biglietti, per assistere alla prima del film

Il film che viene proposto è l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale. A questo va aggiunta la regia di Steven Spielberg

il film sarà proiettato la sera del 20 marzo al cinema Victoria di Modena con inizio alle 20,30

LA STORIA DEL FILM.

Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero.

Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.