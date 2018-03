Modena, due quadri nel nome di Pavarotti

MODENA. Due quadri ispirati dal grande tenore e realizzati nel nome di Luciano sono stati donati ieri a Nicoletta Pavarotti alla Casa Museo, lo scrigno in cui è possibile fare un viaggio nel mondo di uno degli artisti più grandi di tutti i tempi.



Gli artisti Roberto Taormina, di Mirandola, e Serena Mancino di Finale, ieri pomeriggio hanno consegnato nelle mani di Nicoletta due opere che parlano del tenore. Due modi diversi di raccontarlo, intrisi e provenienti da due storie personali altrettanto differenti. Il quadro di Taormina è composto dal grande amore dell’artista: l’argilla. A questo materiale sono stati aggiunti un’inferriata per realizzare la chiave di violino e legno di recupero. «La mia opera è un bassorilievo. Un omaggio al maestro che avevo in mente già da tre anni - racconta l’artista mirandolese - Quando tre anni fa sono venuto qui, alla Casa Museo, mi sono ripromesso che avrei creato qualcosa ispirandomi a lui. Nel quadro sono riportate due frasi, molto care al maestro: “Ma il mio mistero è chiuso in me” e “Pensate al giorno che viene come una novità ed un dono inatteso che vi arricchirà”.





Serena Mancino è nata sorda. Un paio di anni fa ha subito un intervento al Ramazzini di Carpi e ora, grazie all’impianto cocleare, può sentire. E la sua vita e le sue opere sono diventate un’esplosione di colore da quando dipinge il suono. «Il quadro preparato pensando al maestro - racconta Serena - spiega l’importanza dei cinque sensi, del dettaglio. L’importanza del poter toccare ciò di cui si parla».Emozionata per i doni, Nicoletta Pavarotti ha già deciso di posizionarli in un punto ben preciso della Casa Museo. «Questi artisti mi hanno stupita ed emozionata per la grande passione e per il cuore che emerge dalle loro storie - spiega Nicoletta - Luciano sarebbe contentissimo e fiero di essere riuscito, ancora una volta, a tirare fuori il meglio delle persone».La Casa Museo, poi, è meta da sempre di turisti internazionali, desiderosi di carpire da vicino le emozioni che il maestro è ancora in grado di suscitare. Questo luogo si arricchirà di un nuovo evento. «Abbiamo intenzione di organizzare nuovi master per giovani cantanti - prosegue Nicoletta - L’obiettivo è quello di fare crescere talenti nel nome di Luciano. C’è già un programma che, a breve, sarà oggetto di una presentazione pubblica di quanto intendiamo proporre».C’è attesa, inoltre, per il lancio del documentario su Pavarotti, realizzato da Ron Howard. «Dovrebbe uscire tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo -continua la vedova di Big Luciano - Ron Howard ha partecipato al nostro evento a Verona e così ci era stato detto». Su un eventuale ritorno a Modena dell’evento per l’anniversario della scomparsa di Pavarotti, Nicoletta spiega: «Ne stiamo parlando insieme al sindaco Muzzarelli e... chissà. Noi continuiamo, comunque, come nel caso del master, a organizzare appuntamenti qui per la nostra Modena».