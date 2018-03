Modena. Vaccini, in Regione obbligo per medici e infermieri

MODENA. Vaccini obbligatori per lavorare nei Reparti ospedalieri più a rischio. Dopo aver fatto da apripista sull'obbligo dei vaccini nei nidi, l'Emilia-Romagna prova a ridurre il rischio di contagio nelle sue strutture sanitarie.

Rendendo obbligatorie le vaccinazioni a morbillo, parotite, rosolia e varicella ai circa 4.000 iperatori sanitari che lavorano in oncologia, ematologia, neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, nei pronto soccorso e nei centri trapianti della regione. Senza i vaccini, a medici e infermieri verrà in sostanza vietato di lavorare in questi reparti dal medico del lavoro. "Se mi aspetto resistenze? no, ma ci può essere qualche fastidio", ammette l'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi. "E' comprensibile ma confidiamo che questa misura venga vista per quella che è, cioè una tutela anche per i lavoratori".