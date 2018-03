Modena, alle Galilei la Settimana della scienza

Modena, alle Scuole Galilei la settimana della Scienza Alle Scuole Galilei va in scena la "Settimana della Scienza": sette giorni in cui la città si apre al quartiere allo scopo di far conoscere la scuola e, soprattutto, far vivere agli alunni esperienze nuove, focalizzate soprattutto sui momenti scientifici. Video di Gino Esposito Il racconto

MODENA. Per le scuole elementari Galilei e tutto l’Istituto Comprensivo 2 delle scuole medie Calvino è stata una settimana piuttosto intensa. Merito della “Settimana della Scienza”,Come spiega Daniela Puntoni, che insieme ad Elena Barbieri è una delle menti della manifestazione: «Otto anni fa abbiamo pensato ad un modo per aprire la scuola alla cittadinanza e al quartiere, convinti che la comunità educante è anche all’esterno: la scuola è al centro, ma tutti devono essere coinvolti, a cominciare dalle famiglie. Per i bambini, il solo fatto di vedere i propri genitori collaborare al fianco degli insegnanti ha già di per sè un forte valore educativo».





Tante sono le proposte didattiche e educative che hanno come sfondo le scienze: «Ci sono laboratori in orario scolastico - spiega sempre Daniela Puntoni - dove i bambini si cimentano in diverse attività esperienziali, passando per libri scientifici e film sempre a tema. Poi i laboratori a classi aperte, dove i bambini costruiscono materialmente oggetti e fanno esperimenti. Infine le attività extrascolastiche, condotte da insegnanti, genitori, familiari e persone che hanno voglia di dedicare il proprio tempo alla scuola: andiamo dalla fisica alla chimica, passando per la robotica, sempre con una parte teorica e una pratica, arrivando a creare un vero e proprio museo di oggetti e progetti. Quest’anno il tema è stato scienza e arte, e i ragazzi si sono davvero sbizzarriti nel dare libero sfogo alla loro fantasia». (d.b.)