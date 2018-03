ZOCCA. Questa mattina, 20 marzo, alle 4.10 i vigili del fuoco sono intervenuti, su segnalazione del 118, per una verifica in una abitazione a Zocca, in via Belvedere, dove tre stranieri di probabile origine

senegalese avevano lamentato malesseri ed erano stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti.Da una prima verifica pare possa essersi trattato di fumo esalato da un caminetto a legna. Le verifiche sono ancora in corsoSul posto anche i carabinieri.