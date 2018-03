Modena, auto danneggiata con mazza chiodata: denunciati tre minorenni

MODENA. Stavano danneggiando un'auto parcheggiata in via San Giovanni Bosco. E lo stavano facendo con una mazza chiodata. I residenti, sentendo quei rumori, hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta

una volante della polizia che ha identificato i tre ragazzini di origine ucraina, ma non è stata un'operazione semplice dato che hanno opposto resistenza.

Per questo sono stati denunciati, oltre che per danneggiamento e porto d'armi, anche per resistenza a pubblico ufficiale.