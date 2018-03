Modena. Mostra al Mef: Il mondo privato di Ferrari quando non era il Drake

Modena, al Mef una mostra fotografica racconta il Ferrari privato In occasione dei 120 anni dalla nascita il Museo Casa Natale Enzo Ferrari espone le foto che raccontano la gioventù, gli esordi e i primi passi del Drake, fino ad arrivare all'epoca dei grandi successi e dei grandi piloti che correvano per la sua casa automobilistica. Una mostra che merita di essere visitata. Video di Gino Esposito

MODENA. Imperdibile la rassegna in corso alla Casa natale nell’area del Mef di via Paolo Ferrari 85, con le immagini private del mitico fondatore della Rossa ritratto in varie fasi della sua vita. La rassegna al Museo Enzo Ferrari gestito dalla casa di Maranello, allestita in occasione dei 120 anni della nascita di Ferrari e dei 30 dalla morte è un vero e proprio godimento perché permette di vedere da vicino vicende che ormai si perdono nella leggenda o quasi.

C’è infatti Ferrari, all’età di 6-7 anni insieme alla famiglia con il padre Alfredo e la mamma Adalgisa Bisbini, oppure Ferrari nel 1919 in occasione della Targa Florio dove è ritratto in auto insieme al meccanico Nino Berretta alla guida dell’auto milanese Costruzioni Meccaniche Nazionali 15-20 HP. Ma c’è anche una immagine notissima di Enzo Ferrari con il meccanico Michele Conti alla guida di una Alfa Romeo, alla Targa Florio dell’anno seguente insieme a una delle prime immagini della fabbrica che nacque a Modena in viale Trento Trieste: c’è Ferrari con la “125 S”, guidata da Ferdinando "Nando" Righetti, nel cortile dell'azienda.

Molto belle anche due immagini di “circuito” del 1958 e del 1964: nella prima il Drake a all’autodromo di Modena ad assistere alle prove della 246 F1 mentre nella seconda l’uomo che portava sempre gli occhiali scuri per scrutare meglio l’interlocutore è insieme ai piloti Scarfiotti,Parkes,Surtees e Vaccarella sempre al circuito modenese che era posizionato al parco Ferrari lungo via Emilia. La rassegna alla casa natale celebra dunque il costruttore modenese nato il 18 febbraio 1898 che fin da giovane dimostrò una passione sfrenata per i motori apprendendo i primi rudimenti nella officina del padre attaccata alla casa oggi museo.

Ecco dunque che la carrellata fotografica a disposizione dei visitatori si sposa bene con l’edizione americana di Ferrari Rex di Luca Dal Monte - andata esaurita nei giorni scorsi su Amazon in lingua inglese - visto che celebra il costruttore con immagini dall’infanzia all’età adulta, dalla carriera di pilota a quella di manager e gestore di uomini e mezzi accanto a campioni indimenticabili dell’automobilismo tra cui Nuvolari, Castellotti e Villeneuve. Al Mef, in questo caso nella Galleria sotto il cofano giallo, c’è inoltre la rassegna “Il Rosso & il Rosa” che espone i modelli Ferrari di ogni epoca guidati da donne eccezionali del mondo dello spettacolo, della nobiltà e dello sport. Ancora una volta si dimostra che le auto rosse non solo sono un prodigio di ingegneria, ma anche vere e proprie icone di stile. Un buon viatico per il mondiale di Formula 1 che parte domenica.



Stefano Luppi



