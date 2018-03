Modena, mattinata da incubo in autostrada: 10 chilometri di coda

MODENA. Mattinata da incubo per gli automobilisti in autostrada del Sole tra Modena e Bologna Poco dopo le 8 sulla A1 Milano-Napoli é stato spento e spostato in corsia di emergenza un mezzo pesante che trasportava collettame e aveva preso fuoco all’altezza del km 185 tra Modena sud e l’allacciamento con l’A14 verso Bologna. Sul luogo dell’evento attualmente si circola su 4 corsie e si registrano 10 km di coda

verso Bologna. Agli utenti in viaggio sulla A1 in direzione Sud è stato consigliato di uscire a Modena Sud e dipercorrere la viabilitá ordinaria verso Bologna Borgo Panigale dove immettersi in A14 verso l’allacciamento con l’A1. La situazione si è normalizzata nel corso della mattinta