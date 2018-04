Guglielmo, l’onorevole leghista di Mirandola che al ritorno da Roma sale sul trattore

MIRANDOLA. Quando è sceso dal treno a Cividale, un tiro di schioppo da casa, è buio. Giacca e cravatta. Un uomo che lo ha visto crescere lo riconosce e gli fa: “Ciao Guglielmo, onorevole Guglielmo scusa...”. Un sorriso. «Macchè onorevole! Domattina son già sul trattore... Mica dimentico le mie radici».





L’onorevole Guglielmo Golinelli ha trent’anni. Una laurea in tecnologia produzione animale e poi specializzazione in economia agraria alla Cattolica di Cremona, tre amori, la fidanzata Maria Paola, la campagna tramandata dai genitori e i tre fratelli e la politica. «Ho iniziato ad appassionarmi una decina di anni fa perché credo che l’Italia sia il paese più bello del mondo e sia tempo che i giovani facciano qualcosa per il loro paese. È ora di cambiarla quest’Italia. E io nel mio piccolo voglio provarci, riconoscendo a questa terra, alla mia gente emiliana, indistintamente da come la pensano, una voglia di fare, un coraggio, una intraprendenza che può trascinare tutto il Paese».

Onorevole della Lega dal modello più che padano... emiliano, verrebbe da dire. Dieci ore fa era sul treno che arrivava da Roma per la sua prima settimana da Onorevole Golinelli. Giacca e cravatta, il Parlamento, Roma, sono già un altro mondo. Adesso Guiglielmo salta su e giù dal potente John Deere con la tuta da lavoro che richiama l’azienda agricola che fu del bisnonno Attilo e del nonno Ruggero e ora è guidata da papà Giulio e dal vero capo famiglia.. mamma Gloria.