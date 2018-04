Ravarino, Mariagrazia Girotti trionfa in tv

RAVARINO. Una bellissima sorpresa nell’uovo di Pasqua: 23mila euro vinti grazie alla sua bravura e all’ottima memoria. Mariagrazia Girotti, studentessa 23enne di Scienze della comunicazione, residente con la famiglia a Ravarino, si è aggiudicata l’importante somma sabato sera, 31 marzo, rispondendo correttamente alle 21 domande del gioco finale di “Avanti un altro”, il noto programma tv di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e in onda tutte le sere su Canale 5.

Mariagrazia ha giocato inizialmente per un montepremi di ben 190mila euro, ma chi segue il quiz show sa benissimo che non è facile arrivare in fondo: bisogna rispondere in modo corretto alle domande però dando la risposta… sbagliata. Una corsa contro il tempo e un’operazione mnemonica non semplici che però la ragazza ravarinese è riuscita infine a compiere alla grande. Dopo aver inanellato 17 risposte giuste ha sbagliato alla 18esima: il montepremi segnava 70mila euro. Peccato, ma niente paura, cronometro stoppato e tutto da rifare: si ricomincia da capo. Ed è stato qui che Mariagrazia, sebbene emozionantissima, non è stata tradita dalla sua memoria: ha risposto correttamente e tutto d’un fiato alle 21 domande portandosi infine a casa i 23mila euro per la gioia di Paolo Bonolis,

che le ha fatto i complimenti abbracciandola, della mamma che sedeva tra il pubblico e di tutta Ravarino, in festa per lei che si è presentata in tv dicendo: “Vengo da un piccolo paesino della provincia di Modena che si chiama Ravarino…”. Un piccolo paese che grazie a lei si è fatto valere.