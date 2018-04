A Fiorano centra 2 milioni con il “Gratta e vinci”

FIORANO. La dea bendata ha baciato di nuovo un fortunato nella nostra provincia facendogli portare a casa la vincita più alta registrata negli ultimi tempi.



Al Coffee Time di via San Francesco 130 a Fiorano sonno stati vinti ben due milioni di euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario Mega”. Si tratta della prima vincita consistente presso il bar tabaccheria che il primo aprile dello scorso anno è stato preso in gestione da Giuseppina Deiana e dalla sua famiglia. Presso l’esercizio sono numerosissimi i biglietti venduti e altrettante le persone che si fermano ad acquistarle. Per questo, almeno per il momento, non è stato possibile identificare il fortunato vincitore. Nonostante Giuseppina e colleghi cerchino di scrutare i visi per capire se qualcuno di loro possa essere il nuovo milionario.



«Vendiamo tantissimi di questi tagliandi - racconta Giuseppina, alla guida della tabaccheria con marito, figli e una dipendente - Ho aperto diversi di questi pacchi e non son a conoscenza del pacco di appartenenza di quello fortunato. Non so quale fosse la serie vincente. La nostra clientela è piuttosto varia: oscilla dai 20 agli 80 anni. È la prima vincita così grossa all’interno del bar, da quando lo abbiamo preso in gestione un anno fa, proprio in questi giorni. Si sono registrate altre vincite, da 10mila euro ad esempio. Sono davvero felice di poter contribuire con il mio lavoro alla felicità e alla tranquillità di una famiglia. La notizia della vincita ci ha colti di sorpresa e ci siamo subito interrogati su chi fosse il fortunato o la fortunata. Speriamo che possa essere un cliente abituale. Auguriamo al vincitore che questa somma di denaro gli consenta di realizzare un sogno nel cassetto. Fare colazione da noi può portare fortuna. Mi auguro che chi ha visto la propria vita trasformarsi dopo la vincita di questa grande somma possa fare un buon utilizzo di questo denaro. Se poi si tratta

di una persona che ne ha bisogno, tanto meglio».Nel 2018 in Emilia Romagna il “Gratta e Vinci” ha distribuito in tutto vincite per oltre 1,7 miliardi di euro.Si tratta di un 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017.