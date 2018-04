Parliamoci: rimpatriare gli slogan

Bene: a volte Modena risulta ancora centrale negli assetti della geopolitica, riesce ad essere la prescelta. Il Centro per i rimpatri degli immigrati irregolari al servizio dell’intera Emilia Romagna si farà qui e non altrove. Come disposto dal ministro Minniti, ben prima delle elezioni (quindi non c’entra nulla la rappresentanza parlamentare modenese attuale), senza che nessuno abbia saputo o potuto imporre una soluzione diversa: né da qui, né da altrove. Nel coro implorante che non sia un altro Cie, s’ode alta la richiesta di rabbocchi alle forze dell’ordine impegnate: per non distrarne troppe dall’attenzione alla sicurezza dei cittadini; un’eco, accorata ma non sovrastante, ricorda anche che di quell’esperienza inefficace e incivile non va ripetuta neppure la violazione sistemica di diritti e decenza. Modena, comunque, dovrà ancora una volta impegnarsi, più di altri e anche per gli altri, a trovare un punto di equilibrio: tra l’esigenza di rispetto della legalità, la considerazione del dramma senza confini che spinge a noi i disperati (spesso merce usata da chi specula sulla loro miseria) e anche le pulsioni di chi fa dello straniero l’incubo personificato e responsabile della nostra sofferta stagione. L’impegno, la sensibilità e lo sguardo lungo che il prefetto Paba dimostra da mesi su questo fronte non mancheranno certo: e sono tra le poche certezze. Nel mentre, sarà curioso vedere le forze politiche alle prese con questo test di responsabilità. Perché chi era ieri all’opposizione potrebbe trovarsi oggi o presto al comando a Roma e volerlo essere domani o dopo a Modena. Quindi dovrà mettere da parte gli

slogan e chiarire cosa è in grado di realizzare nei fatti. Con inevitabili ricadute sulle campagne elettorali perennemente in atto nei territori. E lì scoprire che l’arte del governo è più complicata dell’indossare una felpa diversa a ogni città o del postare un anatema su Facebook.