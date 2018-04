Modena: alle Calvino i ragazzi migranti sono libri viventi da leggere a scuola

Modena, alle Calvino "i libri viventi": i migranti raccontano le loro storie "Libri viventi" è l’iniziativa più suggestiva della settimana delle lettura delle scuole medie Calvino, che ha sviluppato questa idea di narrazione del reale, dove le parole hanno un senso insieme agli occhi e ai volti di chi le pronuncia, dove la diversità è un valore. E i libri viventi erano giovani migranti, richiedenti asilo che hanno raccontato la loro storia. Studenti divisi in piccoli gruppi, davanti ad ognuno un ragazzo con la sua vita. Video di Gino Esposito Interviste di Davide Berti

MODENA. Quando Bakary Bajinka estrae dalla tasca un foglio per leggere la storia di Kunta Kinteh i ragazzi sgranano gli occhi. Ascoltano il suo italiano, fiero e sussurrato, quasi a non voler disturbare. Bakary l’italiano lo sa, viene dal Gambia, e sta raccontando un pezzo della sua storia, della storia del suo paese, dove faceva anche il poliziotto. È uno dei richiedenti asilo arrivati in Italia e oggi inseriti da Caleidos nel progetto Mare Nostrum. Un mare che si può attraversare davvero solo con progetti di integrazione come questo, dove i migranti sono entrati in una scuola per raccontare ai ragazzi il loro libro, il libro vivente, la loro vita.

È l'iniziativa più suggestiva della settimana delle lettura delle scuole medie Calvino, che ha sviluppato questa idea di narrazione del reale, dove le parole hanno un senso insieme agli occhi e ai volti di chi le pronuncia, dove la diversità è un valore. Merito delle professoresse Elisa Busa e Marisa Sghedoni: studenti divisi in piccoli gruppi, davanti ad ognuno un ragazzo con la sua vita. Oltre a Bakary c'erano Ibrahim, che ha raccontato della sua famiglia allargata e del perché il riso si mangia con le mani; Jerry ha parlato del suo viaggio sul gommone, dalla Libia alla Sicilia, con quella telefonata alla mamma per dire che era sopravvissuto. E ancora Jarju, meccanico in Mauritania, Barjo e Mark, uno dei più giovani del gruppo, che con orgoglio spiega i colori della sua Nigeria.Soccorsa Quaranta è la referente dei progetti Mare Nostrum per Caleidos: «La collaborazione con le Calvino dura da qualche mese e questa iniziativa è stupenda, mette tutti in gioco. È una biblioteca vivente, dove sei richiedenti asilo parlano di loro. Penso che entrare nelle scuole sia il miglior modo per fare integrazione, perché si preparano gli adulti del domani».Per i ragazzi emozione, stupore, curiosità, tante domande e qualche occhio lucido, come quelli della professoressa Elisa Busa: «I libri sono in carne ed ossa, tutto è nato da una fortunata coincidenza: vediamo passare tutti i giorni questi ragazzi perché risiedono in via delle Costellazioni, e ognuno sta raccontando la propria storia. Qualcuno ha avuto il coraggio di spiegare il viaggio, qualcuno la nostalgia del proprio paese, qualcuno le sue passioni: sono ragazzi come i nostri, come i nostri figli».Ma cosa resta di questa esperienza? «Gli alunni - spiega la prof. Busa - erano colpiti: vedono da vicino chi sono questi ragazzi, capiscono che sono come loro, che giocano a calcio, che vogliono un lavoro, che vogliono una vita bella con una famiglia. Mi auguro che cadano dei pregiudizi, che tutti vedano la delicatezza della voce con cui questi ragazzi raccontano: i nostri ragazzi urlano sempre, questi no...».