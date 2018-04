Modena, Invasione di libri in centro con le Leopardi

Modena, "chi legge vola" flashmob delle scuole Leopardi in piazza Grande È proprio vero che chi legge vola. Ieri mattina in piazza Grande sono volate le scuole elementari Leopardi. Tutta la scuola: bambini, insegnanti, preside e anche personale non docente. Un progetto che ha coinvolto tutti quello della settimana della lettura, portato fino in centro storico dove centinaia di alunni sono stati protagonisti di un flash mob molto suggestivo: ognuno un libro, il suo libro, e alcuni minuti di lettura sussurrata prima di liberare nel cielo di Modena aeroplanini colorati perché, appunto, “chi legge vola”. Video Gino Esposito Interviste Davide Berti La cronaca

Trascinatrice di questa iniziativa è l’insegnante Stefania Lancellotti: «In occasione della nona edizione della settimana della lettura abbiamo deciso di portare questa nostra passione in piazza - spiega la maestra - Quest’anno si celebra l’anniversario del patrimonio dell’umanità e anche i nostri ragazzi lo sono. Così abbiamo deciso di contaminare i cittadini modenesi e i turisti di passaggio venendo in piazza Grande per coinvolgere quante più persone possibili con un libro. Ci è sembrato il mezzo giusto per arricchire ognuno di noi con le parole scelte dai ragazzi».Tanti passanti, in effetti, si sono fermati ad ascoltare i ragazzi al microfono, che motivavano la loro passione per la lettura, fino a definirla «come uno sport estremo». Insomma, anche per leggere bisogna buttarsi.

La settimana della lettura, al di là della manifestazione di ieri, ha infatti un suo percorso preciso, un allenamento proprio come se fosse uno sport e non un salto nel vuoto: «Abbiamo avuto molti eventi, ospitato autori, spettacoli teatrali, tutti legati al piacere del leggere: è stata una settimana speciale che dà molto vigore alla nostra professione di insegnanti e trasmette molta passione anche ai bambini». Il tema era il viaggio: «Abbiamo sviluppato questa tematica in mille modi - continua Lancellotti - dentro al viaggio c’è l’avventura ma c’è anche il viaggio alla scoperta di noi stessi. Tutti i libri che questa settimana abbiamo condiviso con i ragazzi avevano come tema un percorso, e noi lo abbiamo tracciato anche con questo slogan: “chi legge vola”».





E per volare le scuole Leopardi hanno iniziato anche un’attività, già diffusa in alcune scuole medie come Mattarella e Calvino, per far viaggiare le parole e i libri ancora più velocemente e a più persone: «Abbiamo aperto un canale radiofonico, si chiama Radio Sette, lo si trova su internet: è un veicolo per condividere le esperienze e i progetti della scuola, che ha proprio come marchio distintivo la lettura». (d.b.)



