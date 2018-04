Modena, Festa della Liberazione con cortei movimentati

MODENA Un 25 aprile movimentato quello che si è celebrato a Modena. La Festa della Liberazione è stata infatti caratterizzata da cortei autorizzati e no. Nessun incidente, ma qualche momento di tensione con i manifestanti non autorizzati del Guernica che volevano a tutti i costi sfilare per le vie del centro. Alla fine una mediazione diplomatica ha permesso al gruppo - una ventina di persone in tutto - di aggregarsi al corteo anti fascista di Sinistra Classe Rivoluzionaria.

Modena, 25 aprile: il Guernica (non autorizzato) vuole il corteo Momenti di tensione, la mattina del 25 aprile, in piazza Mazzini a Modena, dove il Collettivo antagonista Guernica ha organizzato un presidio per il 25 aprile. La questura di Modena non ha autorizzato la sfilata in corteo del Guernica. Al termine del presidio il Guernica ha comunque provato a sfilare. Gli agenti del servizio d'ordine, non essendoci l'autorizzazione, li hanno fermati. I manifestanti hanno provato a forzare inneggiando "Bella ciao". Al termine ai manifestanti è stato permesso non di sfilare autonomamente, ma di unirsi al corteo di Sinistra Classe Rivoluzionaria, in questo caso autorizzato, che è iniziato poco dopo da largo S. Agostino fino a Piazza XX settembre.

Le celebrazioni ufficiali si sono aperte al mattino alle 8 con la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Roma.

Alle 10 in Duomo è stata celebrata la messa a suffragio dlele vittime della guerra, officiata da Monsignor Federico Pigoni, Vicario episcopale per la pastorale e rettore del Seminario metropolitano, accompagnata da musica e canti a cura della Cappella Musicale del Duomo.

Poi è arrivato il momento del corteo con la Banda cittadina “Andrea Ferri”, che ha percorso il centro lungo via Emilia, corso Canalgrande, via Università e via Castellaro fino a piazza Grande.

Alle 10.45 la fase ufficiale si è aperta con l'omaggio al Sacrario della Ghirlandina seguito in piazza Grande, dal discorso ufficiale. Aperto dall'intervento del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che è anche presidente della Provincia, al quale è seguito il discorso Francesco Martinelli, presidente della Consulta provinciale degli studenti.

Nel frattempo in piazza Mazzini si è tenuto il presidio - non autorizzao - del Collettivo Antagonista Guernica incentrato sul tema della Resistenza antifascista, ritenuta quantomai necessaria anche al giorno d'oggi. Presidio al quale avrebbero voluto far seguire anche il corteo. Un cordone di agenti del reparto mobile della Polizia ha tenuto sotto controllo l'iniziativa, tollerata sebbene senza permesso. La situazione è però diventata tesa quando i manifestanti hanno provato a avviare un corteo in via Emilia. I poliziotti lo hanno impedito. Ne è nato un tentativo respinto di forzare e una serie di cori e canti con richiesta del corteo.

A risolvere la situazione alla fine il permesso accordato ai manifestanti del Guernica di unirsi - da liberi cittadini - all'altro corteo iniziato intorno alle 12 da largo S. Agostino e fino a piazza XX Settembre promosso da

SinistraClasseRivoluzione Modena. Via quidni alal sfilata con tanto di fumogeni. Non ci sono verificati incidenti o scontri.

La giornata è proseguita alle 13.30 con il pranzo popolare della Liberazione in via della Manifattura Tabacchi, allietato dalla musica di Anna Palumbo. Quest’anno il menù e l’organizzazione sono a cura dell’Osteria del tempo perso, ristorante della polisportiva Modena Est. Sulla grande tavolata collettiva sono stati serviti: gramigna con salsiccia, arrosti misti con patate arrosto e insalata, tris di dolci, vino bianco e nero.

Di nuovo in centro, nel pomeriggio alle 15 sfilata della Banda cittadina da largo Garibaldi a piazza Torre dove i musicisti si esibiranno in concerto.

Alle 16.30 in piazza XX settembre la “Festa per tutti” tra parole e musica, intitolata “Gli uomini e le donne potranno... Costruire la Repubblica dei diritti”. Alla conferenza spettacolo con letture dell’attrice Donatella Allegro - preceduta dal saluto del vice sindaco e assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza e introdotta da Metella Montanari, direttore dell’Istituto storico - si affiancano le musiche del gruppo “La casa del vento” (Luca Lanzi, Sauro Lanzi, Massimiliano Gregorio, Andreas Petermann, Fabrizio Morganti). “La casa del vento”, gruppo musicale di impegno sociale, ha collaborato anche con Patti Smith, che ha inserito due loro brani in un suo album. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è a cura di Istituto storico e Centro documentazione donna con sostegno di imprese Legacoop (Assicoop e Unipolsai, Coptip, Abitcoop, Grandi salumifici italiani). Alle 20 in piazza Roma si svolge la cerimonia dell’ammainabandiera.