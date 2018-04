Modena.Torna la Lambruscolonga con gli itinerari golosi tra i vini

Lambruscolonga 2018, appuntamento al 4 maggio a Modena L’edizione 2018 della Lambruscolonga si presenta con una nuova veste e con quattro percorsi dedicati. Il teatro resta inviariato: le strade del centro storico di Modena dove i vari locali attenderanno i partecipanti con i loro piatti e le loro bevante. Già i nomi indicano le preferenze e gli orientamenti che enologi e buongustai hanno dato agli assaggi: Ghirlandina, Street food, Museum, Tradizionale. Sono questi i quattro itinerari del tour eno-gastronomico tra le vie del centro di Modena. Il consueto appuntamento “al calice” si terrà venerdì 4 maggio dalle ore 19. La Lambruscolonga si snoderà tra vie e luoghi caratteristici del centro storico coinvolgendo 30 differenti locali. I partecipanti potranno scegliere tra i vari percorsi, il cui costo oscilla tra 18 e 22 euro.Video Gino Esposito. Intervista di Martina Stocco L'articolo e le istruzioni

MODENA. L’edizione 2018 della Lambruscolonga si presenta con una nuova veste e con quattro percorsi dedicati. Già i nomi indicano le preferenze e gli orientamenti che enologi e buongustai hanno datto agli assaggi: Ghirlandina, Street food, Museum, Tradizionale.Sono questi i quattro itinerari del tour eno-gastronomico tra le vie del centro di Modena.Il consueto appuntamento “al calice” si terrà venerdì 4 maggio dalle ore 19.La Lambruscolonga si snoderà tra vie e luoghi caratteristici del centro storico coinvolgendo 30 differenti locali. I partecipanti potranno scegliere tra i vari percorsi, il cui costo oscilla tra 18 e 22 euro.Ad ogni tappa del tour ci saranno degustazioni di vino abbinate a stuzzichini che ne esalteranno il sapore. Tutti i percorsi prenderanno il via alla Lambruscheria in Calle di Luca 16, dove si potranno ritirare i biglietti e verrà assegnato a ciascun partecipante un portabicchiere e un bicchiere col quale brindare.Dalle ore 18 ci sarà la “Modena Wheels Preview”, la sfilata di auto di lusso che, partendo da piazza Roma, giungerà in piazza S.Francesco.Sempre rimanendo in tema di passerelle si terrà, alle 19.30, la sfilata di moda a cura dell’istituto scolastico Galilei di Mirandola.Per l’occasione, la giuria capitanata dalla stilista Jessica Giuliani, eleggerà Miss Lambruscolonga. L'area tra piazza San Francesco e Calle di Luca sarà arricchito dalla presenza di venditori di cibo strada.Per l’occasione non può mancare la musica. Alle 20 si terranno, in contemporanea, tre concerti: gli Skandals si esibiranno in piazza San Francesco; in largo San Giorgio ci sarà la musica degli Onirica e tra piazzetta San Biagio e via Emilia risuoneranno le note dei Garage Damedeo. La festa proseguirà, dalle 22 fino a tarda notte, al Bamboo, presso il parco Novi Sad. Per tutto il corso della manifestazione sarà attivo il concorso fotografico “Selfie col Lambrusco”.I biglietti si possono acquistare agli indirizzi web: www.eventbrite.it, www.modenamoremio.it e www.spiiky.it. In alternativa si possono trovare in Lambruscheria e al locale "Alessio2" di via Giardini.