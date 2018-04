Modena. Fritz Hansberg, produzione affidata a partner esterni

MODENA. Notizie di segno negativo per i lavoratori, una trentina, dell’azienda metalmeccanica di impianti per fonderie Fritz Hansberg di Modena.



L’azienda, da tempo in difficoltà, era stata acquisita dal Gruppo padovano Maus e nel novembre scorso aveva presentato domanda di pre-concordato. Non erano mancati gli scioperi e il sindacato Fiom Cgil aveva espresso «l’intenzione di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per garantire il futuro industriale di una delle aziende fiore all'occhiello di Modena da oltre 60 anni».



Ora il Gruppo Maus ha depositato il nuovo Piano industriale, decisivo per ottenere la concessione del concordato, e il Piano prevede che la produzione venga affidata a partner esterni. A questo punto ci sarà il confronto con i sindacati per gestire nel modo migliore possibile l’impatto che la scelta di esternalizzare la produzione avrà sui lavoratori.



Questa la nota diffusa ieri dal Gruppo Maus dopo il deposito del Piano industriale.



«Fritz Hansberg spa, società del Gruppo Maus, informa che, in seguito al deposito della domanda di “pre-concordato” presso il Tribunale di Modena, avvenuta lo scorso novembre, oggi ha depositato il nuovo piano industriale. Coerentemente con gli obiettivi anticipati lo scorso novembre, il piano prevede sia la valorizzazione dei punti di forza e del know how dell’azienda sia un intervento sui costi necessario per il raggiungimento di un equilibrio finanziario sostenibile. L’attività di Fritz Hansberg si focalizzerà sulle fasi di progettazione, controllo qualità, collaudo finale e assistenza post vendita, mentre il montaggio e altre fasi del processo produttivo, soggette a una forte ciclicità, saranno affidate a partner esterni. L’obiettivo è il recupero di competitività per cogliere le opportunità che può offrire il mercato anche grazie alle sinergie di Gruppo. La messa a punto della strategia di rilancio per la storica realtà Fritz Hansberg rientra nel più ampio piano strategico del Gruppo Maus, realtà di circa 90 dipendenti da anni attiva nel settore delle macchine speciali per il settore delle fonderie. Durante la crisi di questi ultimi mesi il Gruppo

ha potuto contare sia sul sostegno dei clienti che hanno confermato la propria fiducia nell’azienda, sia sull’azione dei soci che hanno assicurato la continuità aziendale attraverso l’iniezione di nuovi capitali, certi delle prospettive future positive».