Modena, Cittadella, scuola di integrazione a teatro

Modena, grande successo per lo spettacolo delle scuole Cittadella

MODENA. Centinaia di persone ad applaudire un progetto nato in una scuola, e non una scuola qualsiasi ma una di quelle dove la parola integrazione è all’ordine del giorno, visto l’alto numero di stranieri presenti nelle classi. Un dato di fatto, che da sempre le insegnanti trasformano in opportunità. È stato così anche questa volta, con “Tutti uguali tutti diversi” che ha portato al Teatro dei Segni di San Giovanni Bosco uno spettacolo con le classi terze, quarte e quinte nato da un laboratorio di teatro dell’attrice Paola Ducci, con le maestre Ileana Coscia e Maristella De Nigris e la collaborazione del fotografo e videomaker Luigi Esposito.Entusiasta Ileana Coscia: «Il tema era l’identità e noi insegnanti abbiamo creduto da subito a questa attività, che supporta le discipline tradizionale e va ad ampliare la capacità espressiva degli alunni, che devono imparare a gestire le emozioni, vincendo la timidezza e placando l’eccessiva aggressività. Noi insegnanti abbiamo visto i bambini sotto una luce diversa e abbiamo visto la loro diversità come un valore davvero unico».Molto soddisfatta anche Paola Ducci: «Il laboratorio è durato venti incontri e in una prima fase sono state date le nozioni di base per stare sul palco. Poi, nella seconda fase, abbiamo scritto questo copione: io insieme ai ragazzi. Abbiamo portato in scena ciò che viene da loro e prodotto grazie alla generosità di un papà esperto, anche un video dove i bambini ci regalano emozioni durante la vita scolastica».