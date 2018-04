Modena. Lite tra donne: 58enne all’ospedale

MODENA. È una vicenda ancora piena di misteri, tutta da capire nelle sue motivazioni, ma l’esito è purtroppo chiaro: la lite tra due donne è terminata con una che ha spinto l’altra per tera e quella caduta ha riportato ferite così gravi da spingere la polizia a denunciare la prima per lesioni gravi.



La rissa “in rosa” è successa sabato intorno alle 14 nella galleria del centro commerciale La Rotonda.



Come detto, non è affatto chiaro chi l’ha originata né quale sia stato il motivo o il pretesto. Fatto sta che sono venute alle mani una marocchina 40enne residente a Modena e una 50enne modenese. Dalle parole si è passati ai fatti quando la marocchina ha improvvisamente spinto a terra la modenese. Una spinta che ha avuto conseguenze terribili: la modenese è infatti caduta malamente al suolo riportando la frattura di un polso e fratture all’osso sacro.



Sul posto sono arrivati gli agenti di una pattuglia della Squadra volante di polizia inviati dalla Sala Operativa della Questura subito dopo che era stato dato l’allarme per l’accaduto.



Le donne hanno dato versioni estremamente differenti sull’accaduto. La modenese è stata caricata in ambulanza dal 118

e portata al pronto soccorso. I medici hanno constatato in fratture ossee importanti al bacino e al polso e hanno disposto il suo ricovero. La prognosi è di 45 giorni. Per questo motivo, al di là delle responsabilità per la lite, la 40enne è stata denunciata per lesioni gravi.