Modena, gli eventi in città del Primo maggio

MODENA. A Modena 1° Maggio con i giovani delle scuole in piazza con i loro spettacoli. Saranno così sul palco gli studenti del liceo musicale Sigonio, della media Marconi, e del liceo artistico Venturi.

Tutto inizia in piazza Roma alle 9 dove parte la Wind Band del Liceo musicale Sigonio per una marcia musicale lungo le strade del centro; arrivo in piazza Grande dove alle 10.45 è prevista un’esibizione musicale del gruppo delle scuole medie Marconi con brani di musica leggera dedicati a pace e lavoro. A seguire l’intervento di Manuela Gozzi segretario Cgil Modena. Alle 11.15, concerto dell’orchestra e degli ensemble da camera del liceo musicale Sigonio con musica pop e leggera. Dalle 10 gli studenti del liceo artistico Venturi daranno vita a estemporanee di pittura sul 1° Maggio, mentre per tutta la mattinata sarà presente in piazza Grande la mostra con i lavori realizzati durante l’anno. Durante la manifestazione distribuzione di garofani, coccarde e palloncini colorati.

La festa del 1° Maggio a Modena gode del patrocinio del Comune e del sostegno degli sponsor Gruppo Pace, Methodo, Master Voice e Unipol. Chiusura alle 12.30. In serata alle 21 al Comunale lo spettacolo co-promosso da Cgil-Cisl-Uil insieme ad Ert, Fondazione Teatro Comunale Modena, Remc e Comune, con il contributo di Bper. “Oriele e la fabbrica del tabacco” di Elena Bellei con la consulenza drammaturgica di Emanuele Aldrovandi verte sulla storia delle operaie della Manifattura. I biglietti, gratuiti, sono esauriti ma qualora ci fosse qualche defezione i posti verranno riassegnati direttamente prima dello spettacolo al botteghino del teatro.