Modena: I vigili salvano in strada una tartaruga rarissima

MODENA. Il 1 maggio ha fatto festa anche la piccola testuggine salvata dalla polizia municipale. Nel pomeriggio, l’animaletto, una testuggine di colore grigio, ben mimetizzata con l’asfalto della strada, è stata notata in via Cavo Argine da una pattuglia della municipale impegnata in un servizio di controllo in zona Albareto. La testuggine, immobile al centro della strada, era altamente esposta al rischio di essere investita. Gli agenti, in contatto con la sala operativa di via Galilei, hanno quindi deciso di raccoglierla e di portarla al centro fauna selvatica Il Pettirosso. Gli esperti del centro l’hanno riconosciuta come un esemplare di testuggine palustre denominata Emys orbicularis, una specie autoctona, rara e protetta, che ora è stata accolta in un luogo idoneo e sicuro. Trattandosi di una specie protetta, l’animale non può essere commercializzato e non è in alcun modo registrato, quindi resta da vedere come sia arrivata in via Cavo Argine. Non è raro che la municipale abbia a che fare con vicende che riguardano il benessere degli animali, di cui si occupa in particolare

il Nucleo di prossimità in sinergia con l’Ufficio Diritti degli animali. Oltre ai casi di animali trovati, talvolta feriti, sulla strada o nelle adiacenze e soccorsi da agenti in servizio, la municipale si occupa anche delle tante segnalazioni di maltrattamenti di animali.