Carpi, lacrime e commozione per il piccolo Nicolas

CARPI. «Il dolore di averti perduto non ci deve fare dimenticare la gioia di averti posseduto». Con questa frase i genitori, il nonno Giorgio e gli altri parenti più stretti hanno voluto salutare il piccolo Nicolas, morto a soli 4 anni per presunto soffocamento. La stessa frase impressa dietro al ricordino distribuito durante il funerale, è stata pronunciata durante l’omelia, ieri pomeriggio, nella cappella del Policlinico da don Antenore Ternelli. Una cerimonia alla quale ha preso parte una quarantina di amici di Anna Beltrami e Filip Schon, i genitori di Nicolas, e che si sono stretti a loro in uno dei momenti più strazianti della loro vita.





«Il modo con cui avete descritto l’amore per averlo avuto non è perso» ha rassicurato don Antenore durante la funzione. Ponendo l’accento sul quesito, atroce e al tempo stesso imprescindibile: perché queste situazioni avvengono? Perché si dev’essere costretti a piangere la morte di un bambino di 4 anni? «Ricordiamo cosa diceva Madre Teresa, parlando del crocifisso: - ha proseguito il religioso - ha braccia aperte perché ci vuole abbracciare e il capo chino perché ci vuole baciare».

La piccola bara bianca ricoperta da rose e orchidee posta davanti all’altare durante la funzione, al termine, è stata caricata sul carro funebre sul sagrato della cappella, dove parenti e amici hanno circondato d’affetto e tentativi di consolazione Anna, Filip e Giorgio.Il feretro è stato portato a San Cataldo per la cremazione. Domani si terrà invece la tumulazione al cimitero di Carpi. Proseguono intanto le indagini per fare chiarezza sulle cause della morte del piccolo Nicolas.