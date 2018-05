MARANELLO. Alle 5.30 di questa mattina, 15 maggio, i vigili del fuoco sono

intervenuti a Maranello per lo scontro tra due vetture all'incrocio tra la Via Claudia e Viale Resistenza.Nella carambola tra le due auto è stato divelto anche un palo semaforico. Non risultano al momento feriti gravi. I rilievi sono a cura dei carabinieri.