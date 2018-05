Modena, una facoltà per capire il mondo contemporaneo

Modena lancia una facoltà per capire il mondo contemporaneo MODENA. C’è bisogno di umanisti informati sul presente e in grado di unire teoria di storia, filosofia, lettere con la pratica del lavoro alle Gallerie Estensi e all’Archivio di Stato. Questi due enti pubblici sono partner della nuova laurea triennale umanistica in Storia e culture contemporanee, promossa dal Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore e presentata ieri dal rettore Angelo O. Andrisano. La nuova triennale - attiva dal 2018-2019 - avrà sede in Sant’Eufemia, sarà a libero accesso e sostanzialmente sostituirà il corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (80 matricole nell’ultimo anno). La novità si porta con sé una ulteriore curiosità relativa all’insegnamento: come ha spiegato ieri il docente del corso Matteo Al Kalak ci sarà una cattedra comune dedicata alla storia del cristianesimo e dell’Islam. «Si tratta di un insegnamento comune - spiega il prof Al Kalak - tenuto da due docenti, Demetrio Giordani insieme al sottoscritto. Insieme illustreremo e insegneremo il programma delle due religioni e l’esame ovviamente sarà unico. In questo modo contiamo di mettere a fuoco le caratteristiche delle religioni e i motivi di contrasto. Tutto ciò rientra nel nostro desiderio di creare umanisti con capacità di conoscenza e di critica sul presente e sul futuro». Il rettore Andrisano e il direttore del Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore Giovanni Bonifati illustrano la nuova laurea: «Abbiamo ottenuto risorse straordinarie sia finanziarie sia attraverso punti organico che significa possibilità di nuovi docenti. Abbiamo sempre pensato che servano anche umanisti informati e ora quindi abbiamo l’obiettivo di rendere attrattivo questo corso attraverso nuove modalità per la ricerca e la didattica e attraverso collaborazioni con musei e archivi. Riguardo questi ultimi sarà così possibile, per gli studenti interessati, conseguire il diploma di scuola archivistica». Video di Gino Esposito La cronaca

MODENA. C’è bisogno di umanisti informati sul presente e in grado di unire teoria di storia, filosofia, lettere con la pratica del lavoro alle Gallerie Estensi e all’Archivio di Stato.Questi due enti pubblici sono partner della nuova laurea triennale umanistica in Storia e culture contemporanee, promossa dal Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore e presentata ieri dal rettore Angelo O. Andrisano. La nuova triennale - attiva dal 2018-2019 - avrà sede in Sant’Eufemia, sarà a libero accesso e sostanzialmente sostituirà il corso di laurea interclasse in Scienze della cultura (80 matricole nell’ultimo anno). La novità si porta con sé una ulteriore curiosità relativa all’insegnamento: come ha spiegato ieri il docente del corso Matteo Al Kalak ci sarà una cattedra comune dedicata alla storia del cristianesimo e dell’Islam. «Si tratta di un insegnamento comune - spiega il prof Al Kalak - tenuto da due docenti, Demetrio Giordani insieme al sottoscritto. Insieme illustreremo e insegneremo il programma delle due religioni e l’esame ovviamente sarà unico. In questo modo contiamo di mettere a fuoco le caratteristiche delle religioni e i motivi di contrasto. Tutto ciò rientra nel nostro desiderio di creare umanisti con capacità di conoscenza e di critica sul presente e sul futuro». Il rettore Andrisano e il direttore del Dipartimento di studi linguistici e culturali di Unimore Giovanni Bonifati illustrano la nuova laurea: «Abbiamo ottenuto risorse straordinarie sia finanziarie sia attraverso punti organico che significa possibilità di nuovi docenti. Abbiamo sempre pensato che servano anche umanisti informati e ora quindi abbiamo l’obiettivo di rendere attrattivo questo corso attraverso nuove modalità per la ricerca e la didattica e attraverso collaborazioni con musei e archivi. Riguardo questi ultimi sarà così possibile, per gli studenti interessati, conseguire il diploma di scuola archivistica».Gli altri docenti presenti - il pro rettore Sergio Ferrari e il presidente del nuovo corso di laurea Alfonso Botti - hanno rimarcato le caratteristiche della novità del dipartimento umanistico dell’ateneo di Modena e Reggio che, lo ricordiamo, è stato inserito dal ministero tra i 180 di eccellenza. «Il corso - spiegano - intende offrire nozioni e schemi interpretativi per comprendere la realtà contemporanea, quale si è delineata con l’avvento della modernità a partire dalla Rivoluzione francese e, prima ancora, con le grandi scoperte geografiche, la Riforma protestante e le altre fasi di svolta culturale, conoscitiva e politico-sociale. In definitiva un corso che insiste sulle discontinuità, i cambiamenti e le innovazioni sul piano sociale e del pensiero. In un mondo che cambia rapidamente e con esso il lavoro e le professioni non dimentichiamo che le innovazioni in campo tecnologico sono state preparate da profondi mutamenti sul piano culturale».L’intero dipartimento di studi linguistici e culturali conta su 2 lauree triennali, una ad accesso libero in Scienze della Cultura (ad esaurimento) e una ad accesso programmato in Lingue Culture Europee, nonché su 5 corsi di laurea magistrale. Complessivamente conta su un corpo docente di 12 ordinari, 17 associati, 15 ricercatori, 43 docenti a contratto, 6 assegnisti di ricerca e 8 dottorandi. E’ frequentata da 1.689 iscritti. Spazio agli umanisti, dunque, anche se non si deve dimenticare che in Italia oggi, come da recenti ricerche, non si trovano 150mila tecnici.