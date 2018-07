Carpi, sequestrati uccelli detenuti illegalmente

CARPI. Blitz dei carabinieri in via Guastalla, stanotte, 23 luglio. I militari sono stati chiamati da un uomo che credeva di essere stato derubato ma a finire nei guai è stato lui. Un 65enne, nel rientrare a casa, ha affermato di aver trovato la porta aperta. I carabinieri non hanno trovato tracce di furto. Nell'abitazione,

però, c'erano due gabbiette con cardellini e una calandra: specie protette che non possono essere catturate. Il 65enne è stato così denunciato per detenzione di animali di specie protetta mentre gli esemplari sono stati sequestrati e portati al centro Il Pettirosso.