Guida weekend, gli appuntamenti a Modena e provincia

Il primo weekend di agosto offre una vasta offerta di eventi, specialmente per chi vuole trascorrere qualche ora al riparo dal calura della città. Per questo l'Appennino si prepara ad accogliere turisti e gitanti e ce ne è davvero per tutti i gusti. Musica, sagre, buon cibo, "corse colorate".

Domenica 5 agosto a Montecreto di terrà la Color App. Il ritrovo è alle 9 al campo sportivo di via Trogolino: da quell'ora fino alle 13,30 sarà possibile iscriversi. La corsa colorata vera e propria inizierà alle 15: tanto divertimento per tutti. Poi schiuma party e musica. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

FOOD TRUCK FEST AD ACQUARIA

E ad Acquaria si potranno gustare le prelibatezze dei Food Truck che dalle 16 animerà il centro. E dalle 22 concerto e poi dj set. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

A SAVONIERO FESTIVAL COUNTRY

PALAGANO. Stasera, venerdì 3 agosto, torna uno degli appuntamenti più attesi: il country festival di Savoniero. Un evento imperdibile per gli amanti del genere, ma anche per i curiosi. Ci saranno ospiti internazionali. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

A ROCCAMALATINA C'è "ROCKA N' BEER"

GUIGLIA. Festa della birra a Roccamalatina. Stasera e domani, 3 e 4 agosto, carne alla griglia, buona birra, musica e tanto divertimento. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

SERRAMAZZONI, BENESSERE CON LA CITTADELLA OLISTICASerra diventa per la prima volta cittadella olistica. Domani e domenica, 4 e 5 agosto, due giorni di mercatino ad hoc, dimostrazioni e trattamenti. L'inaugurazione sarà domani alle 11 in sala della Cultura. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

LA LAMBRUSCOLONGA SBARCA A PAVULLO

PAVULLO. Arriva anche in appennino la camminata all'insegna del lambrusco. Dopo il grande successo di Modena, Carpi e Vignola, ora tocca a Pavullo. Si terrà domenica 5 agosto a partire dalle 18, con apertura anticipata in piscina dalle 14,30. Mentre dalle 18 ci sarà percorso enosensoriale per le vie del centro. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

A VERICA ATMOSFERE CARAIBICHE

PAVULLO. Grande festa a Verica di Pavullo dove da stasera venerdì 3 agosto si terrà il Caribbean Party. Musica e dj set per allietare gli amanti del genere. TUTTE LE INFORMAZIONI QUI

A RICCO' SONO GIORNI DI SAGRA

SERRAMAZZONI. La frazione di Riccò si prepara a una gran festa con la sagra. La tre giorni inizierà stasera, venerdì 3 agosto, e sarà caratterizzata da tanta musica e da buon cibo: crescentine, gnocco, borlenghi e tanto altro. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

LA NOTTE BIANCA A FIUMALBO

Al borgo di Fiumalbo si terrà la Notte bianca. L'appuntamento è domani sabato 4 agosto: mercatino in piazza fin dal mattino, poi stand e musica dal vivo. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

LE AUTO E MOTO STORICHE INVADONO POLINAGO

Grande raduno di auto e moto storiche a Polinago. Appuntamento domenica 5 agosto in centro dalle 8,30 alle 19. Un evento da non perdere per tutti gli amanti dei motori e per chi vuole gustarsi una domenica all'insegna della storia delle quattro e due ruote. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIù

UN WEEKEND TUTTO DA GIOCARE

Come ogni finesettimana a Modena e provincia gli amanti dei giochi avranno da divertirsi. Stasera, venerdì 3 agosto, a Soliera una simultanea di scacchi. A Carpi prosegue la Dama della Torre. Tanti giochi anche al Club TreEmme di Modena. CLICCA QUI PER TUTTI GLI EVENTI

IL BORGO DI SASSATELLA IN FESTA

FRASSINORO. Anche il piccolo borgo di Sassatella (Frassinoro) ha la sua Gran festa d'estate che accenderà sabato e domenica, 4 e 5 agosto. L'appuntamento è nel piazzale della chiesa, innanzitutto con lo stand all'insegna della gastronomia tipica. Ma l'attesa è per le serate di musica e ballo: domani sarà protagonista l'orchestra spettacolo di Maurzio Guzzinati, domenica gran finale con i Fadabbi (nella foto). Chiusura alle 23 con il grande spettacolo di fuochi d'artificio.



A RIOLUNATO SI RICORDA DON BATTILANI

Riolunato ricorda don Antonio Battilani domani, 4 agosto, con un sabato all'insegna del Father Balloon Party. La festa inizia alle 17 nella piazza dedicata al sacerdote missionario che regalava sempre palloni, con animazioni peri bimbi in collaborazione con lo Sci Club Riolunato e gli Amici di Don Antonio Battilani. Poi gastronomia e musica per la serata. Organizzano i ragazzi del LunaRio di Maggio. Il ricavato verrà destinato alla riqualificazione del parco di Fontanabuona.

FANANO, UNA CAMMINATA LUNGO LA VIA ROMEA NONANTOLANA

Fanano ospita un'altra camminata lungo la via Romea Nonantolana. L'appuntamento è per domani, 4 agosto, alle 6 alla stazione delle corriere di Modena, con arrivo a Fanano per le 8. Da qui si salirà per la valle di Ospitale fino al rifugio Capanno Tassoni e al Passo della Croce Arcana. Lasciata l'Emilia, si scenderà verso Doganaccia e Cutigliano. La domenica si arriverà fino a Ponte Petri, e quindi alla stazione di Pracchia: 23,4 km con 900 metri di dislivello.

A SASSOGUIDANO PER AMMIRARE IL SORGERE DEL SOLE TRA MUSICA E BALLI

Ammirare il sorgere del sole, in mezzo a natura e musica. È la proposta fatta per domani mattina 4 agosto nella riserva di Sassoguidano (Pavullo), dove andrà in scena la terza edizione dell'evento. Ritrovo alle 4.45 (luogo comunicato al momento della prenotazione) per essere pronti alle 6.07 a cogliere i primi raggi. Il risveglio della natura sarà atteso tra voci narranti, musica e danza, grazie a Martina Ghibellini, Paola Ducci e Harumaki Trio. Prenotazioni al 333 2710068.

TRAVESTIMENTI GOLIARDICI PER LA GRAZIELLATA IN APPENNINO

Taglia il traguardo della decima edizione la mitica Graziellata goliardica che si arrampica in Appennino nonostante gli appesantimenti legati ai pittoreschi travestimenti di uomini e mezzi (bici Graziella super lavorate per l'occasione). Il ritrovo è fissato per le 8 a Spezzano in piazza Falcone e Borsellino, da dove si parte alle 8.30 per raggiungere Serra. Contributo di 10 euro per gli uomini, partecipazione gratuita per donne e bambini. Quattro punti ristoro lungo il percorso.

UN'ESCURSIONE MUSICALE E UN TREKKING NELLE MINIERE

MONTECRETO. Nuova occasione per scoprire il fascino delle antiche miniere di Montecreto con il gruppo trekking de “La via dei monti”: il viaggio è in programma domenica con ritrovo alle 9 davanti al municipio. Da segnalare anche oggi l'escursione musicale ai Taburri (ritrovo alle 14.30) ascoltando il sax di Cristiano Arcelli. Suggestiva per il sabato sera la proposta di una camminata notturna verso il lago Baccio (ritrovo alle 21 al rifugio Vittoria del Lago Santo). Info al: 371 1842531.

IL PIANO DI DIECI PER UN APERICENA NELLA CORNICE DEL BAR BORELLA

Nuova occasione per godersi un bel concerto di Marco Dieci in Appennino. Andrà in scena stasera nella cornice del Bar Borella di Montecreto, dove per le 19 è in programma una apericena seguita dall'esibizione dell'artista. Pianista, chitarrista, compositore e arrangiatore, dopo una lunga e proficua collaborazione con il cantautore Pierangelo Bertoli, Dieci da oltre vent'anni affianca alle sue numerose esibizioni dal vivo un'intensa attività didattica a Sassuolo.

PAVULLO, STAND E MUSICA A MONTEOBIZZO PER I DUE GIORNIDI FAMILY FEST

Family Fest oggi a Monteobizzo (Pavullo) in occasione della sagra. Alle 20 apre lo stand gastronomico, poi spettacolo del mago Leo e di Mr. Lui (nella foto) celebre anche per le partecipazioni allo Zecchino. Quindi giochi, animazioni e laboratori per i bimbi. Stand e musica anche domani e domenica sera, quando si chiuderà in bellezza con il gruppo folkloristico “Insieme per caso” e la “Kia Dance Company”. Ma prima dalle 18 ancora animazione e giochi anche per ragazzi.

PIEVE, MAURIZIO LASTRICO CON RADIO FM UNO SPETTACOLO PER SOLIDARIETà



Prosegue l’iniziativa “Insieme per un sorriso ed un futuro di speranza”, la kermesse organizzata da BambinInsieme e Spettacoli Pro a favore di Admo e Aseop, con il sostegno, tra gli altri, di Lapam e Bper. Stasera alle 21 a Pievepelago in piazza Vittorio Veneto è la volta di Maurizio Lastrico con Radio FM, per uno spettacolo che unirà la sua comicità alla musica. Gli artisti si esibiscono a titolo gratuito, e l'ingresso è libero: le offerte sono destinate alla Casa di Fausta di Modena.

LA RIEVOCAZIONE DI META' ESTATE A MONTECUCCOLO

Sabato 4 agosto alla scoperta della storia del castello di Montecuccolo a Pavullo, dove andrà in scena la classica rievocazione di metà estate. Protagonisti come sempre il fascino e i costumi d'epoca della Corte dei Montecuccoli, che darà vita alla rappresentazione di episodi a partire dal 1027, data della prima testimonianza sul maniero. Le visita sono guidate dal prof Andrea Pini e si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30. Per info e prenotazioni contattare lo 0536/29964.