Castelvetro, travolta in scooter da un furgone Una 49enne è grave

CASTELVETRO. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza dell’incrocio di via per Vignola con via Nino Bixio. Ad avere la peggio è stata una donna che è stata sbalzata violentemente a terra dallo scooter e ora è ricoverata a Baggiovara, in prognosi riservata. Entrando nel dettaglio, lo schianto è avvenuto tra un furgone Ford Transistor e uno scooter. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il furgone che caricava vettovaglie di varia natura ha svoltato a sinistra per imboccare via Bixio. Alla guida c’era un uomo di 71 anni, le cui iniziali sono F.W.. L’impatto con lo scooter è stato inevitabile. La donna , una 49enne le cui iniziali sono M. Q., stava provenendo dalla direzione opposta quando all’improvviso è finita a terra a causa del pesante urto.



Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza. È stato chiamato anche l’elisoccorso, arrivato da Parma e atterrato nelle vicinanze dell’incidente. Ma l’elicottero è ritornato a Parma senza il paziente a bordo.



La donna, infatti, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Baggiovara dove si trova in prognosi riservata.



Sta meglio, invece, la 37enne coinvolta nell’incidente di venerdì mattina a Sant’Eusebio, sempre a Castelvetro. La donna era a bordo di una Nissan che

si è scontrata contro una Volvo in località Rangona. L’intensità dell’impatto tra due veicoli li ha catapultati nel fosso contro la siepe. La 37enne è uscita dal reparto di rianimazione del Maggiore di Bologna dov’era stata portata dopo lo schianto. —