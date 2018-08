Carpi. Ubriaco aggredisce e accoltella un uomo

CARPI. Ha accoltellato un uomo colpendolo in più punti del corpo, al collo, alla spalla e alla gamba, mandandolo all’ospedale. Poi è fuggito, in stato di ebbrezza, facendo perdere le proprie tracce. Ma la polizia lo ha rintracciato e denunciato.



L’episodio inquietante è avvenuto a pochi passi dal centro storico nella serata di lunedì. Erano le 22.30 quando un ubriaco, un uomo nato in Pakistan ma con cittadinanza italiana, si è avventato contro un altro pakistano per futili motivi. Teatro della scena: il parco di via dei Cipressi, di fronte al cimitero. Il pakistano è ferito è arrivato al pronto soccorso del Ramazzini alle 23.10 e da lì è scattata la segnalazione alla polizia.



Gli agenti del commissariato di Carpi, poco prima, avevano fatto controlli mirati per identificare persone presenti proprio nella stessa area verde. La polizia ha così identificato tre persone che manifestavano un comportamento strano, dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Ed è stato proprio grazie a questo controllo che è stato possibile risalire all’aggressore e denunciarlo.



Tramite segnalazione al numero d’emergenza, infatti, gli agenti sono stati informati dell’aggressione avvenuta al parco di via dei Cipressi ai danni del pakistano. L’uomo ha riportato ferite da arma da taglio ad un braccio, alla coscia e dietro all’orecchio. Le ferite sono state provocate da un tagliagrana. Da un coltellino, cioè, che viene utilizzato per tagliare il formaggio. La lama non è molto lunga, quindi, ma ciò non significa che non sia in grado di provocare gravi ferite.



La lite è scaturita per futili motivi riconducibili all’ubriachezza dell’aggressore che si aggirava per il parco importunando i presenti.



Dalla descrizione fornita dal pakistano ferito, gli agenti del settore anticrimine sono riusciti a risalire all’identità del soggetto che si era dileguato subito dopo l’aggressione. L’uomo rientrava proprio fra i tre controllati un attimo prima dalla polizia.



L’aggressore oltre a essere stato denunciato, è stato anche multato per l’ubriachezza risultata particolarmente molesta.



Il commissariato di Carpi ha poi denunciato l’uomo, un cinquantenne per lesioni personali che in questo caso aggravate dai colpi ripetuti in più punti del corpo. —