Weekend, gli appuntamenti del fine settimana nel Modenese

IN APPENNINO TREKKING TRA I MONTI E IL MARE

APPENNINO. Trekking tra antichi borghi e il mare in Appennino. Con La Via dei Monti si va alla scoperta di Croce Arcana e lago Scaffaiolo, delle cinque cascate e delle punte del Rondinaio nel Modenese. Per saperne di più

ZOCCA. Vintage Picnic: in via Tesi a Zocca si ritorna agli anni ‘50. Questa sera, venerdì 17, originale iniziativa vintage in stile anni Cinquanta e Sessanta. Per saperne di più

SAN MARTINO APRE LA SAGRA DEL COCOMERO

MIRANDOLA. San Martino Spino celebra il suo gioiello. Arriva infatti all’edizione numero 51 il tradizionale appuntamento dedicato al cocomero. Cinque giorni di spettacoli, enogastronomia e iniziative Per saperne di più

A CHE GIOCO GIOCHIAMO, GLI APPUNTAMENTI

MODENA. A che gioco giochiamo: tutti gli appuntamenti del fine settimana nel Modenese che vede prove di scacchi, battaglie tridimensionali e giochi di ruolo. Per saperne di più

DUELLO SUL CAMPO DA GOLF RICORDANDO I CARTOON

SESTOLA. “Titty vs. Gatto Silvestro”. Non è il titolo di un cartoon Looney Tunes ma della divertente sfida a golf che fino a domani accende i campi di Sestola, con più di un centinaio di partecipanti.... Per saperne di più

GIROBRINSI A SERRA, VINO E SHOPPING

SERRAMAZZONI. “Girobrindisi” tra negozi a Serra con buon vino e shopping. Hanno scelto un modo speciale a Serra per affrontare questo venerdì 17. I commercianti del comitato Facciamo Centro hanno deciso di proporre per la prima volta un “Girobrindisi” estivo... Per saperne di più

TRA READING E MUSICA GUARDANDO LA LUNA

SERRAMAZZONI. Due notti stregate dal fascino della luna a Serra, al suo primo quarto e quindi nella fase di migliore osservazione. Si parte domani, sabato18 agosto, alle 21 a Monfestino dove Francesco Toni ha costruito Jules Verne, un formidabile telescopio che può arrivare a 400 ingrandimenti: sarà come osservare il suolo lunare con un deltaplano a 2 km di altezza. Poi si aggiungerà il fascino della poesia, con un reading, ma anche quello della musica grazie al concerto del maestro Alessandro di Marco (piano) e Angelica Milito (soprano). Ingresso gratuito: l'evento è organizzato da Le Tre Lune con Progetto Bruno Serri, Salotto Aggazzotti, parrocchia e con il sostegno di Fondazione Crmo, Regione e Comune.

A PALAGANO UNA NOTTE MAGICA PER SOLIDARIETA'

PALAGANO. Torna la Notte Magica con la sua combinazione di spettacolo e cuore. Anzi, le notti magiche, perché gli appuntamenti sono due, sempre sotto l'egida della B2B eventi. Il primo è organizzato per stasera, 17 agosto, a Boccassuolo dalla Polisportiva insieme all'associazione “L'emozione non ha voce”, a fianco dei bambini con autismo. A loro sarà dedicata la cavalcata musicale “vinyl story” che vedrà protagonista i dj Giancarlo Cattoni e Tony Montana. Domani il sabato è invece al Palamatti dove alle 19.30 apriranno gli stand gastronomici e poi tanta musica (ricordando il chitarrista Manitas De Plata) con artisti locali, il concerto dei Gipsy Soy e anche qui Cattoni e Montana in azione.

FESTA DEL VOLONTARIATO A SESTOLA

SESTOLA. Weekend all'insegna della Festa del Volontariato a Sestola, dedicata a vigili del fuoco e Protezione civile. L'appuntamento oggi e domani, 17 e 18 agosto, è in piazza Vittoria, dove sarà presente lo stand gastronomico. Sul fronte musicale, stasera concerto di Elisa Sandrini (che proporrà il suo album), domani il tributo a Frank Sinatra. Ma vanno segnalati anche gli appuntamenti con la rassegna Teatri del Cimone: oggi alle 18 in piazza Torre e domani alle 19 al castello.

MODA E MERCATINO D'ARTE A FIUMALBO

FIUMALBO. Sabato sera all'insegna della tradizionale sfilata estiva di moda a Fiumalbo. L'appuntamento con la bellezza di miss e abiti è per domani dalle 21 in piazza Umberto I, che assicura una cornice tutta particolare quest'anno dopo i lavori di rinnovamento completo. La giornata sarà invece all'insegna di PiazzaInArte: mercatino di prodotti artigianali e oggettistica per il centro storico che viene proposto anche oggi, con l'aggiunta del mercato agricolo a chilometro zero.

GAIATO FA FESTA PER LA SUA CHIESA

PAVULLO. Tre giorni di festa per la sagra di Gaiato (Pavullo), con raccolta fondi per il restauro della chiesa. Si parte oggi, 17 agosto, alle 19.30 con il concerto per oboe, clarinetto e fagotto, poi alle 21 concerto degli allievi di Music Factory. Dalle 19 stand con polenta, crescentine, borlenghi, grigliata e intrattenimento per bambini, più lotteria. Domenica alle 10 messa (con la banda di Samone e i campanari modenesi) e processione. Alle 16 gara di briscola.

MONTECENERE, TRE GIORNI DI SAGRA

LAMA MOCOGNO. Tre giorni di Sagra Paesana a Montecenere (Lama Mocogno), con tanto spettacolo. Oggi, 17 agosto, alle 19 apre lo stand gastronomico (crescentine, panini, patate fritte), dalle 21 musica e balli con i Gatti Matti. Domani sera disponibili anche borlenghi, polenta fritta, grigliata e porchetta, poi musica con il complesso “Piuttosto che niente”. Domenica idem e serata musicale con i Giramondo, aspettando alle 23.30 il grande spettacolo pirotecnico. Menù per celiaci tutte e tre le serate.

FESTA DEL MIRTILLO AL VIA A FANANO

FANANO. Festa del mirtillo, a Fanano si celebra “l’oro nero” della montagna. Da oggi a domenica il cartellone che inizia stasera con un vento per i più giovani: la Notte Viola. Poi mercatino, showcooking presentazione di libri e teatro... Per saperne di più

A PIEVE UN SABATO DEDICATO AL GELATO

PIEVEPELAGO. Sabato da leccarsi i baffi a Pievepelago, protagonista il gelato. Torna la Festa del Gelato, a rendere goloso il sabato di Pieve. Giunto alla 13esima edizione, l’evento è organizzato dalla gelateria “Il Gelato”, che vanta 67 anni di presenza in centro.... Per saperne di più

A SAN BIAGIO SI CELEBRA LA CIVILTA' CONTADINA

SAN FELICE. Devozione e terra madre: a San Biagio si torna nella civiltà contadina Trattori, costumi e lavorazioni d’epoca In palio c’è anche un Landini. E domenica la storica processione. Per saperne di più

MUSICA E RISATE CON LE DRAG QUEEN

POLINAGO. Musica e risate, stasera 17 agosto, a Polinago con l'ormai immancabile appuntamento estivo al Nuovo Bar Bice (Corso Roma 86) all'insegna del Drag Queen Show. Lo spettacolo inizia alle 21.30 con protagonista Gemma Jones (Maurizio Nai), capace di fondere il tipico humour drag queen a un personaggio esuberante e glamour, garantendo uno spettacolo eclettico. A fare da cornice il “toga party”, festa a tema con abbigliamento da antichi romani. Dalle 19 gnocco fritto.

NOTTI SOTTO AL CASTELLO A POMPEANO

SERRAMAZZONI. Ottima gastronomia e musica accendono fino a domenica, 19 agosto, il borgo di Pompeano (Serra) con le “Notti sotto al castello” organizzate dall'Antica Trattoria Bar Cacciatori. La cucina offrirà gramigna, tagliatelle, tortelloni, crescentine, borlenghi, polenta, stinco, patate e dolci. Il lato musicale vedrà stasera protagonisti “Gianni e Tiziana”, poi segue disco music. Domani e domenica serate liscio con le orchestre “Romagna nel cuore” e “William & Isabella”. Per info: 0536 958141.

COSTIPANZO SHOW IN PIAZZA MONTECUCCOLI

PAVULLO. Duilio Pizzocchi, storico fondatore con Giuseppe Giacobazzi del “Costipanzo Show”, torna a grande richiesta domani sera con la parodia “live” della popolare trasmissione di Maurizio Costanzo. L'appuntamento del sabato, nell'ambito della rassegna Artinscena, è alle 21 in piazza Montecuccoli, dove comici, cantanti, ballerini, modelle, maghi si alterneranno sul palco per due ore di sano divertimento con ospiti a sorpresa. Il Costipanzo viene rappresentato dal 1992.

A CROCETTE SI CELEBRA L'ASSUNZIONE

PAVULLO. Appuntamento con la sagra anche a Crocette (Pavullo), dedicata a Maria Assunta. Il programma prevede sabato, 18 agosto, cena a base di gnocco, crescentine, borlenghi, gramigna e polenta con ragù, poi dalle 21 serata danzante con “I figli di nessuno”. Domenica, alle 12, gara delle torte e pranzo con crescentine e gramigna. Alle 16 rosario e processione al suono delle campane di Crocette, quindi riapertura stand e serata con l'orchestra Matteo Corghi Music. Pesca di beneficenza.

GOCCE DI STORIA E DI MUSICA A VERICA

PAVULLO. Weekend con la Sagra di San Rocco a Verica (Pavullo). Stasera, 17 agosto, ci si ritrova in chiesa dalle 20.30 per l'appuntamento “Gocce di storia e di musica”. Domani dalle 17 laboratori e giochi per tutti, poi alle 20 via allo stand gastronomico, quindi serata musicale con il gruppo Love Machine. Domenica dalle 15 mercatino artigianale, giochi per bambini e visita guidata alla chiesa, poi alle 17 concerto della banda di Pavullo. Alle 20 stand e musica con i “Fa'n'tom Duo Acustico”.

IOLA IN FESTA TRA GASTRONOMIA E SPETTACOLI

MONTESE. Iola di Montese è in festa domani, 18 agosto e domenica 19 con un ricco programma. Domani alle 19 apertura degli stand con specialità montanare, poi grande pesca, tiro con l'arco e ballo in piazza con l'orchestra locale di Luca Zack (nella foto). Alle 23.15 un grande spettacolo di fuochi artificiali. Domenica stesso programma, con stand che però aprono già alle 17. In più, giochi per i bambini, mostra di aeromodelli radiocomandati e dalle 20.30 musica con dj Ballero Senior.