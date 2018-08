Carpi e Bassa, vigili del fuoco in rivolta «Mezzi vecchi e inadeguati»

CARPI. «Manca il personale e alcuni dei mezzi che abbiamo in dotazione hanno quasi 40 anni e non hanno nemmeno superato la revisione: inoltre, Carpi e la Bassa non hanno più un’autoscala. Ne esiste una per tutta la provincia: da Pievepelago a San Martino Spino».



Si alza forte e chiaro il grido di dolore dei vigili del fuoco. A fare da portavoce Stefano Venturini, segretario territoriale di Fns Cisl. «Due mezzi nuovi sono arrivati la settimana scorsa, ringraziamo il governo ma non è sufficiente: questo serve solo per tamponare una grave situazione di forte emergenza - prosegue Venturini - Siamo senza uomini e senza mezzi: a Carpi siamo in cinque quando dovremmo essere in sette. Gli altri due, infatti, dovrebbero poter utilizzare l’autoscala e la botte. In tutto, poi, tra Carpi e la Bassa, dovremmo essere in 12, con il distaccamento di San Felice, mentre siamo in dieci. Il servizio che prestiamo riusciamo a garantirlo perché la gente si spreme facendo grandissimi sforzi. Andiamo sui tetti senza l’autoscala, ad esempio. Questo non toglie che tutta la Bassa è senza autoscala. Per questo scriverò al comandante provinciale e al prefetto. E cercherò di sensibilizzare i sindaci dei comuni interessati. In tutta la provincia avevamo anche due autogru, ma a Carpi non è più disponibile. Ed era un attrezzo utile anche per gli incidenti in autostrada, ad esempio. Oggi ci troviamo di fronte a mezzi obsoleti: la forestale ce ne ha passato uno per gli incendi boschivi ma non ha passato la revisione. I mezzi della colonna mobile, inoltre, risalgono agli anni

Ottanta: quindi hanno una quarantina d’anni. Siamo senza uomini e senza mezzi, quindi. Ci hanno tagliato addirittura i fondi per la pasta lavamani che utilizziamo dopo aver effettuato riparazioni interne: perché i vigili del fuoco fanno anche questo». —