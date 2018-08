Castelfranco, fermato il piromane, carabiniere ferito

CASTELFRANCO. Due notti insonni per presidiare e proteggere il territorio da altri incendi; quel senso di frustrazione legato al rogo di via Muzza Corona di sabato mattina, che però ha innescato una orgogliosa controreazione degli investigatori. La sfida tra il piromane e le forze dell’ordine ha visto trionfare carabinieri e polizia municipale, una task force che ha portato al fermo di un uomo, ora indiziato di essere colui che tra giovedì notte e sabato ha incendiato cinque auto e un bus. Sulla sua identità resta massimo riserbo per ragioni investigative, ma il fermo non è passato inosservato ai residenti del quartiere Mezzaluna, che nel tardo pomeriggio di sabato hanno assistito al blitz di Arma e agenti della municipale.



Sconcerto a Castelfranco per il raid incendiario: le immagini Quattro automobili e un bus a fuoco in poco pi di un'ora, tra le 2.10 e le 3.40 della scorsa notte, a Castelfranco Emilia, nel Modenese. I Carabinieri stanno indagando sulla serie di incendi, molto probabilmente dolosi, che hanno danneggiato in tutto, appunto, cinque veicoli che erano parcheggiati in zone differenti del comune. Il primo intervento avvenuto alle 2.10 in via Costa, poi alle 2.30 in via Ripa Superiore, alle 2.30, infine un bus, alle 3.40, in piazzale Braglia. In quest'ultimo caso l'intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad un altro bus adiacente.



Fin da venerdì mattina il piromane aveva assorbito tutte le energie degli inquirenti. C’erano state diverse riunioni operative a cui aveva partecipato anche l’assessore Gianni Gargano a nome di tutta l’amministrazione comunale, ma soprattutto erano state acquisite tutte le immagini della videosorveglianza comunale e delle abitazioni private. Un lavoro immane di analisi dei filmati, di verifiche incrociate di deduzioni e raccolta di testimonianze. In parallelo alle indagini è stato allestito un presidio continuo del territorio con pattuglie in borghese per non suscitare sospetti nel piromane “fantasma”. Ma chi conosce carabinieri e municipale di Castelfranco non ha avuto dubbi: la controreazione è stata immediata. E i continui pattugliamenti hanno dato l’esito sperato una volta tracciato l’identikit del ricercato.

Gli investigatori ormai ipotizzavano chi fosse il piromane. Qualche filmato lo aveva ripreso durante la notte di fuoco di giovedì. Bisognava però intercettarlo. Ed è stato notato sabato pomeriggio proprio in sella alla sua bici, il mezzo usato per muoversi in centro storico, colpire in via Andrea Costa, spostarsi in via Ripa Superiore e raggiungere piazzale Braglia (i primi tre luoghi degli incendi). Ma pedalando, l’uomo era arrivato sabato mattina anche in via Muzza Corona dove ha appiccato il suo ultimo rogo, bruciando una Mercedes in un giardino privato.