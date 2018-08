Ristoratore del centro di Modena preso a sprangate e rapinato del cellulare

MODENA. Aggredito da un rapinatore che per rubargli il cellulare non ha esitato a prenderlo a sprangate. È successo l'altra notte ad un ristoratore del centro che, dopo aver effettuato il normale turno di lavoro nel suo locale, si era recato nel viale dove aveva lasciato l’auto per salirvi e rientrare a casa. A causa dei colpi subìti l’uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche: l'aggressore colpendolo gli avrebbe provocato alcune dolorose fratture alle dita di una mano.



Una rapina violenta, in centro storico, lungo viale Vittorio Veneto, una strada ampia ma poco illuminata e che viene necessariamente scelta dai tanti che gravitano o lavorano in centro storico per lasciarvi l’auto.



Una scelta dettata dalla necessità, dalla comodità: un viale meta anche di vetture di residenti di altre vie sempre del centro che a causa dei pochi posti devono migrare un po’ a distanza.



Ma si tratta di una zona anche famosa per i furti nelle auto stesse e per le aggressioni. Basti ricordare che l’area di viale Vittorio Veneto è stata, tempo fa, quella preferita da uno scippatore seriale che mise a segno parecchi colpi, e sempre tempo fa una donna anziana, per ricordare il caso più eclatante, era stata seguita e aggredita selvaggiamente nell’androne del palazzo. Comunque sia, ora che da mesi il parcheggio di piazzale Risorgimento è in pratica off limits a causa dei continui saccheggi perpetrati sulle auto in sosta, ecco che il viale resta una scelta quasi obbligata.



L’altra notte dunque il passaggio del ristoratore nel viale per raggiungere l’auto non è passato inosservato. La vittima non è stata in grado di riferire alle forze dell’ordine di quale nazionalità fosse né tantomeno l’età anche se in modo approssimativo. Tutto si è svolto molto rapidamente perché, in pratica, è stato un agguato: l'uomo era già salito in auto quando un bandito e uno solo lo ha assalito cominciando a sferrare colpi con una spranga, probabilmente una sorta di

mazza o di bastone.Il bandito è poi fuggito prendendogli il cellulare e ferendolo ad una mano. Ora le forze dell'ordine stanno dando la caccia a questo bandito.