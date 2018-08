Tangenziale di Modena, si asfalta: chiusi gli svincoli della Motorizzazione

MODENA. Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria condotti da Anas sulla tangenziale di Modena, giovedì 30 agosto, dalle 9 alle 18, si interviene sulla corsia in direzione Sassuolo all’altezza degli svincoli 17 A e 17 B (Motorizzazione), che saranno chiusi per alcune ore nel corso della giornata, sia in uscita che in entrata. Gli interventi riguardano il risanamento di alcuni tratti del manto stradale.

L’attività da parte di Anas si completa venerdì 31 agosto con l’asfaltatura dell’ultimo tratto di circa 500 metri della tangenziale, sempre in direzione Sassuolo. Il cantiere, dalle 9 alle 18, interesserà la corsia di marcia e successivamente quella di sorpasso, determinando la chiusura alternata di una delle due corsie con conseguente restringimento della viabilità.