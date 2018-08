A Venezia le vip in passerella con gli abiti made in Carpi

VENEZIA. Tutti gli occhi del mondo dello show business sono puntati su Venezia, dove ieri si è srotolato il primo tappeto rosso della 75° edizione della Mostra del Cinema. Quest'anno tra gli sponsor della kermesse cinematografica c'è Manila Grace che ha portato al Lido una schiera invidiabile di celebrities che hanno indossato le creazioni del brand sia al loro arrivo che sul red carpet.

Come le splendide e talentuose gemelle Greta e Giorgia Berti, l'influencer Marta Pozzan e la bellissima attrice francese Gaia Weiss. Spazio anche agli altri stilisti che producono nel nostro distretto tessile, hanno scelto la classe di Ermanno Scervino la modella francese Annabelle Belmondo che all’arrivo al Lido ha indossato un abito in organza stampata con rouches asimmetriche mentre per il red carpet un abito bustier azzurro in organza con applicazione di ricamo ad intaglio.

La britannica Lottie Moss ha invece scelto un abito bustier in tulle drappeggiato fucsia, mentre Gabrielle Caunesil ha indossato un abito bustier rosa in tulle e pizzo e nella giornata inaugurale l’attrice Carolina Crescentini ha scelto d’indossare un abito in suede. Alberta Ferretti ha vestito Ana Beatriz Barros con uno splendido abito nero, mentre per la prima di "First Man" che racconta l'approdo sulla Luna di Armstrong, per la statuaria modella Izabel Goulart ha creato un abito in lamè metallico color argento.

La Goulart ha scelto un abito in tulle nero con plumetis dorato e collo a gorgiera per il suo arrivo al Lido firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini. Lo stilista romagnolo ha vestito anche l'effervescente Fiammetta Cicogna con un abito dal taglio impero in una tinta molto tenue di azzurro. Twinset si è aggiudicato la donna del momento: Georgina Rodriguez, compagna del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

La bella argentina ha indossato un abito a sirena in pizzo valencienne con coda, spacco laterale e bustino con scollo a cuore. Anche l'influencer Paola Turani, ha scelto Twinset con un abito lungo in tulle verde acqua, con bustino aderente e con ampia gonna svasata con balze in tulle e pizzo. Dopo il successo della quarta “red carpet collection” lanciata in occasione dell’ultima edizione del Cannes Film Festival, il brand carpigiano ha replicato l’idea sul prestigioso red carpet della 75esima Mostra del Cinema di Venezia.

Gli abiti che compongono la limited edition saranno in vendita da fine Agosto in una selezionata rete di store TWINSET e sull’e-store www.twinset.com