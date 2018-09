Modena, “angolo della droga” tra le case dei residenti: «La telecamera dov’è?»

Modena, appello contro la droga dei residenti di via Cavo Cerca MODENA. Nuovo allarme da via Cavo Cerca ma anche da tutte le altre strade e stradine, le laterali di viale Storchi. Un allarme che parte soprattutto da via Osoppo, dove è nato un apposito gruppo di controllo di vicinato per segnalare, per ovviare alle presenze di spacciatori e per evitare i furti nelle auto e negli appartamenti che il giro della droga assicura come contorno ai residenti. «Abbiamo chiamato la polizia perché chi spaccia o chi viene qui a consumare si è creato una specie di “angolo della droga”, un anfratto riparato dove di sera o di notte si ritrovano per consumare o per confezionare la deroga». Video di Gino Esposito La cronaca

MODENA. «Se non c'è nessuno che controlla, per la posizione, per l'assenza di illuminazione e per il poco passaggio, qui per chi spaccia è una pacchia. Questue situazione dura da tempo così come la promessa, fatta oltre un anno fa, da parte del primo cittadino di installare almeno una telecamera. Non abbiamo visto nulla mentre continuiamo ad assistere a passaggi, a presenze, a un giro di spaccio sotto alle nostre case».È il nuovo allarme che viene ora da via Cavo Cerca ma anche da tutte le altre strade e stradine, le laterali di viale Storchi. Un allarme che parte soprattutto da via Osoppo, dove è nato un apposito gruppo di controllo di vicinato per segnalare, per ovviare alle presenze di spacciatori e per evitare i furti nelle auto e negli appartamenti che il giro della droga assicura come contorno ai residenti. «Abbiamo chiamato la polizia perché chi spaccia o chi viene qui a consumare si è creato una specie di "angolo della droga", un anfratto riparato dove di sera o di notte si ritrovano per consumare o per confezionare la deroga».Ieri mattina una Volante, dopo la chiamata del gruppo di controllo di vicinato, si è portata in via Cavo Cerca e ha trovato tracce inequivocabili. In un angolo c'erano il classico narghilè creato con una bottiglia di plastica, la carta stagnola a fare da tappo e una cannuccia posta lateralmente per aspirare la droga, poi carte, cartine e resti vari. C'era pure ma anche un pacchetto di polvere bianca. La polizia ha sequestrato questo sacchetto di cellophane con parecchi grammi di polvere: verrà esaminata per vedere se si tratta di droga o di altre sostanze utilizzate per tagliare la droga stessa.«Aspettiamo le telecamere - dicono da via Osoppo - perché la situazione qui non può che peggiorare».