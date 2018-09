Carpigiano esulta dopo etilometro negativo, ma è positivo alla marijuana

CARPI. Troppa la gioia per aver superato l'alcol test che non si è saputo trattenere. Un 32enne carpigiano ha addirittura esultato davanti ai carabinieri, quasi avesse segnato un gol al 90', lasciando ovviamente interdetti i militari che lo avevano appena fermato a un posto di blocco in via Niccolò Biondo questa notte (tra il 5 e il 6 settembre).

Ma come capita anche nel calcio,

mai esultare prima del triplice fischio finale. E infatti in pieno recupero (restando nella metafora calcistica) i carabinieri hanno preteso anche il controllo delle sostanze stupefacenti. Il 32enne è risultato positivo alla marijuana. E' stato ovviamente denunciato e la sua Polo sequestrata.