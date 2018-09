La "Disfida del Panino" fa il pieno a tavola

SAN FELICE - Pari merito tra tradizione ed innovazione alla seconda edizione della “Disfida del Panino” che si è tenuta martedì sera e che ha visto quali mattatori l’oste della trattoria Entrà, Antonio Previdi, e il noto ideatore e preparatore di panini, Daniele Reponi.

Nel ristorante allestito in piazza Castello hanno trovato posto più di 300 commensali serviti da una trentina di infaticabili volontari, per 2000 panini preparati dal forno “La coppia di pane” di Attilio Sogari e migliaia di fette di salame tagliate. Dopo l’assaggio ed il voto della giuria popolare e tecnica a salire sul primo gradino del podio sono stati il panino della tradizione con salame dell’azienda Pico Farm, giardiniera e stracchino e il panino/sandwich dell’innovazione a base di fesa di pollo marinata nel Vermouth e cotta al forno, cheddar, insalata e senape. Terzo classificato ancora un panino della tradizione farcito con salame del salumificio Ratti, fichi e burro. Sfiziosi ed originali anche gli altri tre panini proposti da Reponi con Salame di San Felice e mortadella “Favola” del salumificio Palmieri, abbinati al Lambrusco di Sorbara della Cantina Paltrinieri e all’Aceto Balsamico di “Acetum”. Gran finale con tiramisù preparato da una volontaria e liquori made in “Casoni”.

VALENTINA CORSINI