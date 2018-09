Modena, scatta la campagna contro il cellulare alla guida

MODENA. Prende il via lunedì 10 settembre la nuova campagna mirata della polizia municipale di Modena per la sicurezza stradale, finalizzata a contrastare l’uso del telefono cellulare alla guida.

Il comportamento di chi alla guida utilizza il telefono per parlare, scrivere messaggi o navigare sul web, ancora molto diffuso, rappresenta una tra le principali cause di distrazione e di incidente stradale. L'intento della campagna è scoraggiare gli automobilisti dall’uso scorretto del telefono cellulare durante la condotta di un veicolo. Il controllo su strada verrà eseguito da pattuglie appartenenti alle unità territoriali e al pronto intervento della Municipale dislocate in varie zone della città al fine di presidiare tutto il territorio comunale.



La campagna rientra, più in generale, nell'ambito del programma comunale per la Sicurezza stradale che prevede interventi e azioni per sostenere e promuovere la mobilità sostenibile soprattutto in sicurezza.



I controlli proseguiranno fino al 16 settembre. Nello specifico, il comportamento del conducente che durante la marcia fa uso di cuffie sonore o di apparecchio radiotelefonico impegnando l’uso della mano (quindi non solo per conversazioni) è sanzionato dall’articolo

173 del Codice della Strada che prevede, oltre alla sanzione pecuniaria di 161 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi se la violazione viene commessa una seconda volta nel biennio.