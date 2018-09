Noi Gazzetta di Modena, un modo nuovo di incontrarci

Parliamo di noi, per una volta, di #NoiGazzettaDiModena. Che non è una novità da poco, che fa notizia: perché la comunità che abbiamo aperto per i nostri lettori online, affiancata all’edizione su carta del quotidiano, ha raggiunto e superato in poche settimane le 14mila adesioni e da domani aggiunge all’informazione tradizionale un nuovo modo di stare insieme, di mettersi in relazione, di vivere insieme (noi raccontandolo, voi scoprendolo fino in fondo) il nostro territorio.

Tutti coloro che si sono iscritti attraverso www.gazzettadimodena.it riceveranno ogni giorno una newsletter con la segnalazione delle notizie più importanti da raggiungere con un clic e avranno a disposizione contenuti giornalistici riservati: un contatto tempestivo con ciò che ora per ora è successo, un suggerimento e una guida per approfondire ciò che più interessa. Insieme, da domani, partirà la nostra proposta di occasioni speciali, pensate appositamente per i nostri lettori e a loro riservate: dagli incontri a tu per tu con i protagonisti del FilosofiaFestival agli sconti per gli ingressi in Fiera e la possibilità di partecipare ai backstage con gli artisti a ModenaNerd fino a biglietti gratuiti per le anteprime dei film al cinema.

Continueremo ad aggiungere altre occasioni, facilitazioni ed esperienze pensate ad hoc per voi; creeremo situazioni di incontro diretto con la nostra redazione e con le realtà di Modena e della provincia, scoprendone quante più possibile in presa diretta; racconteremo e ascolteremo, faremo tesoro dei vostri consigli e suggerimenti sperando di aggiungere emozione e senso di appartenenza al vostro desiderio e piacere di conoscenza

attraverso l’informazione. Vi porteremo ancora di più vicino, dentro, alla notizia. Che rimarrà il cuore del nostro lavoro, la nostra missione, ma che da domani potremo condividere in forme nuove. State con noi, con #NoiGazzettaDiModena: faremo ancora di più per non deludervi.