Carpi, abbandona il figlio in auto e va a rubare

CARPI. Lascia il bambino in auto per andare a rubare. La madre è una 34enne carpigiana, residente nella bassa reggiana, ha indossato una maschera per coprirsi il volto e ha cercato di mettere a segno un colpo in un'agenzia assicurativa di Correggio. Qui ha tentato di portare via l'unità esterna di un climatizzatore.

Il fatto è successo intonro alle 23. Sul posto sono arrivati i carabinieri per controllare un'auto con le targhe coperte da cui avevano visto scendere una

persona munita di guanti e zaino in spalla. I militari hanno trovato l’auto chiusa a chiave e con all’interno, seduto su un seggiolino, un bimbo piccolo che dormiva. La madre è stata denunciata per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e abbandono di minori.