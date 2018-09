CARPI. Paura tra i residenti di via Medaglie d'oro che stanotte sono stati svegliati dallo scoppio di un incendio che ha distrutto tre automobili. Le

vetture erano parcheggiate nei pressi dell'incrocio con via Manzoni.

Le fiamme sono scaturite per cause accidentali: i motivi che hanno dato origine al rogo, infatti, sono in corso di accertamento. Tuttavia, si sospetta che l'incendio possa essere divampato per un corto circuito.