Cinema Victoria. Harry Potter: dopo la maratona arriva la colazione col maghetto

MODENA È stato il primo cinema in Italia a voler far rivivere al pubblico la magia di una delle saghe più amate di sempre: Harry Potter. A fare questo regalo ai tanti fan del maghetto con gli occhiali, il Victoria Cinema che, confessa Jessica Andreola, la direttrice, era da tanto tempo che desiderava una maratona del genere. «Sono anni che nella mia mente c’era questa idea e averla realizzata è stato davvero un sogno ad occhi aperti».

Non solo però una semplice maratona ma un vero e proprio show che il cinema ha voluto dedicare ai fan: «Per ogni capitolo della saga abbiamo voluto ricreare l’atmosfera del film protagonista attraverso personaggi o frammenti di scenografie che ricordassero momenti clou della storia». Scenografie e personaggi ricreati grazie allo staff del cinema che nei mesi di maggio e giugno (quando sono stati proiettati gli 8 film della saga) ha lavorato incessantemente per poter dare il massimo servizio al pubblico.

«Ad ogni proiezione, per il pubblico abbiamo pensato anche a gadget e qualcosa che potessero portare a casa, un piccolo regalo». Che sia stato un grande successo lo dicono anche i numeri, 11581 presenze che confermano il successo della maratona. «Per noi è sempre una gioia vedere il cinema pieno, soprattutto per la maratona perché ci conferma l’amore per il cinema del nostro pubblico e per quello che facciamo ogni giorno, sempre con grande passione».

Finita la maratona però non è terminato l’amore per Harry Potter. Qualche mese fa, il primo luglio, il cinema ha voluto fare un ulteriore regalo ai fan organizzando “La colazione a Diagon Alley”, dal luogo, una lunga via che nei film di Harry Potter viene rappresentata come la via degli acquisti dei maghi e che al Victoria è diventato il Pub del cinema che per l’occasione si è trasformato in un vero bar per maghi e streghe. «La colazione è stato un modo per ricreare ulteriormente il mondo di Harry Potter, dopo la maratona che aveva lasciato un gran vuoto.

Eravamo abituati ogni settimana ad avere il cinema pieno di fan di Harry Potter e quindi è stato un modo per continuare a sognare questo magico mondo». Visto il successo della colazione, l’evento verrà riproposto il 16 settembre, dalle 9 alle 13 presso il pub del cinema. —