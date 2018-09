Modena e la Formula Uno in lutto è morto don Sergio Mantovani

La storia di Don Sergio Mantovani, tra la parrocchia e il Drake A 88 anni don Sergio Mantovani lascia l'incarico di parrocco di Santa Caterina a Modena e passa la mano a don Paolo Notari. Sempre nella stessa parrocchia per 67 anni: un record. Don Sergio è noto per la sua attività di cappellano sulle piste di Formula Uno, a contatto con i piloti e soprattutto per la sua amicizia con Enzo Ferrari. Qui racconta il suo personale rapporto col mondo dei motori

MODENA. La parrocchia di Santa Caterina, la città di Modena e il mondo della Formula Uno piangono uno dei personaggi storici della città. All'età di 92 anni è morto don Sergio Mantovani, parroco emerito della parrocchia di S. Caterina, che ha guidato fino al 2014, poi sotittuito da don Paolo Notari

Originario di Formigine, dove suo padre commerciava in granaglie, ordinato sacerdote nel 1953, arrivò in Santa Caterina nel 1959, con l’incarico - di fatto - di vice parroco, per affiancare don Aristide Pedrazzi. E il 7 marzo 1967 fu insediato come parroco dal vescovo. In tutto 61 anni, un’enormità se si pensa che in questi anni si sono avvicendati sette papi, sette sindaci e sei vescovi.

Molto forte era la sua amicizia con Enzo Ferrari che lo avvicinò al mondo delle corse

«Ferrari era un mio parrocchiano, come la sua famiglia. rccontava in proposito don Mantovani Qui in S.Caterina, anche se non ero parroco, è stato battezzato e si è sposato. Qui vicino c’era l’officina. Ci siamo sempre parlati e stimati, al di là di opinioni talvolta discordanti e a qualche malinteso. Ma il rispetto è sempre stato reciproco, forte».

«Ho cominciato ad andare sulle piste con il bracciale della Foca, questo il nome dell’organizzazione dei Gp, in cui c’era scritto che ero il cappellano dei piloti. Bernie Ecclestone è diventato padrone degli affari della F1 da molti anni e pretendeva di dettar legge anche a me, mandandomi fuori dalla pista. Me lo disse di persona più volte, ma tutti si mossero per lasciarmi girare liberamente. Io faccio il parroco, non il pilota».