Medolla, fuori strada con il Doblò: due persone ferite

MEDOLLA. La notte di lunedì 24 settembre, intorno alle le 4.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Medolla per soccorrere il conducente di un autofurgone Doblò uscito di strada nel fossato adiacente la Provinciale 12, angolo via per Cavezzo.

I Vigili del FUoco hanno collaborato con il 118 per estrarre una delle persone che si trovava a bordo impossibiitato ad uscire per le portiere rimaste bloccate dal terrapieno. Due le persone ferite assistite dai sanitari e trasportate all'ospedale. Sul posto per i rilievi Carabinieri.