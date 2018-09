Trovato un cadavere in mare Potrebbe essere Pietro Fogliani di Sassuolo

LA SPEZIA. È giallo sul ritrovamento in mare di un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Tra le ipotesi c’è quella che si possa trattare dell’imprenditore sassolese Pietro Fogliani. L’allarme è scattato ieri mattina, verso le dieci, a poco più di un miglio al largo di Deiva Marina (La Spezia).

Sono stati due giovani intenti a pescare a bordo di una piccola imbarcazione a telefonare spaventati alla Capitaneria di porto quando hanno notato affiorare sulla superficie dell’acqua i resti di un corpo. In un primo momento hanno pensato si trattasse della carcassa di un animale, poi una volta avvicinatisi per rendersi conto meglio hanno visto che quei resti appartenevano a un essere umano.E’ scattata la mobilitazione dei mezzi di soccorso: nel tratto di mare indicato sono arrivati i vigili del fuoco con il gommone e la squadra di subacquei, la motovedetta «Cp 865» della Guardia Costiera e i carabinieri del comando provinciale che stanno conducendo le indagini.La salma, irriconoscibile, è priva degli arti inferiori. Aveva indosso una T-shirt e il costume. Ancora legato alla vita un piccolo marsupio privo di documenti ma all’interno è stato trovato un coltello da cucina, un proiettile di fabbricazione francese. Data la lunga permanenza in acqua, fino a ieri sera è stato impossibile risalire alla sua identità.

I resti sono stati recuperati dai sub dei vigili del fuoco e caricati sulla motovedetta. Quindi il viaggio di rientro fino alla calata Malaspina del porto dove la salma prima di essere trasportata all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea, è stata ispezionata dal medico legale, dottoressa Maria Valgiusti, la quale, dopo una prima ricognizione esterna, è riuscita a risalire al momento solo al sesso: si tratterebbe di un uomo. Ma sarà l’autopsia, che nelle prossime ore sarà con ogni probabilità disposta dal magistrato di turno Federica Mariucci, a chiarire le esatte cause del decesso.



Una delle piste su cui stanno lavorando i carabinieri è anche quella che riguarda la misteriosa scomparsa dell’imprenditore delle ceramiche di Sassuolo Pietro Fogliani, scomparso il 18 agosto scorso a bordo della sua barca a vela «Lelabelle» e il cui corpo non è mai stato ritrovato. L’uomo era partito da Porto Lotti. La barca è stata trovata spiaggiata a Vada, sul litorale livornese ma dell’imprenditore nessuna traccia.